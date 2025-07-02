Почти полсотни танков М1А1 "Абрамс" скоро будут переброшены ВСУ

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

В социальных сетях появились фотографии, сделанные в порту города Гданьск. На них видны танки М1А1 "Абрамс" американского производства в характерном для Австралии камуфляже.

Очевидно, что уже скоро эта техника будет переброшена на Украину. Правда, возможно, что еще на территории Польши ее доработают. Например, навесят динамическую защиту над корпусом и башней, установят противодронные мангалы.

Как ожидается, танки попадут в 47-ую отдельную механизированную бригаду, где раньше эксплуатировались боевые машины, поставлявшиеся непосредственно из США. Большая часть из них в настоящее время потеряна, но члены экипажей, видимо, еще уничтожены не все.

Так что, возможно в течение лета "Абрамсы" из Страны кенгуру отправятся на линию боевого соприкосновения. Конечно, ждать от них чего-то особенного не приходится - они уже лишились значительной части своего ресурса: на машинах отсутствую дистанционно-управляемые пулеметные установки, и, чтобы открыть огонь из автоматического оружия, боевикам будет необходимо высовываться из люков. Поэтому потери у противника начнутся сразу же, как только эти М1А1 окажутся на линии боевого соприкосновения.

Роман Катков