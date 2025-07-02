Задел кадров: в России значительно увеличат число военных вузов

Планируется открыть 15 новых училищ за 10 лет, чтобы готовить больше офицеров — летчиков, медиков, специалистов беспилотных систем

В России значительно расширяют систему военного образования. В Министерстве обороны обсуждается план, согласно которому в 2025–2034 годах будут открыты 15 новых вузов, сообщил источник «Известий» в военном ведомстве. Если эту инициативу утвердят, в стране появятся новые училища, где будут обучать офицеров — летчиков, танкистов, медиков, специалистов по беспилотным системам. Эксперты отмечают, что российская армия нуждается в офицерах и новые военные училища помогут решить эту проблему.

От Пушкино до Хабаровска

В Минобороны России обсуждается инициатива создания сразу 15 новых высших военных заведений в течение десяти лет. Обучение курсантов в них начнется в период с 2025 по 2034 год, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Решение о создании двух вузов уже принято. В 2025 году откроются Саратовское высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты и Нижегородское высшее военное инженерное училище. Сейчас там завершается подготовка к приему курсантов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

По словам собеседников издания, больше всего учебных заведений могут начать свою работу в 2026 году — сразу три. Согласно предварительному плану это Челябинское высшее танковое командное училище, Ульяновское высшее военное авиационное училище летчиков и Новочеркасское высшее военное командное училище связи.

В 2027 году начнет набор курсантов высшее военное училище войск беспилотных систем в Московской области. В 2028 году — Омское высшее общевойсковое командное училище. В 2029-м — Красноярское высшее военное училище радиоэлектроники ПВО. В 2032-м — Пушкинское высшее военное училище (воздушно-космической обороны).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

В течение нескольких лет предлагается открыть четыре филиала Военно-медицинской академии: в 2029 году — в Севастополе, в 2032-м — в Самаре, в 2033-м — в Новосибирске, в 2034-м — в Хабаровске. Последним примет курсантов Томское высшее военное командное училище связи — это должно произойти в 2034 году.

Новые училища восполнят недостаток офицеров

Военные эксперты отметили, что большинство вузов из списка существовали раньше в тех же самых городах и были закрыты в ходе реформ в постсоветское время.

Новые военные вузы подготовят недостающие кадры для Вооруженных сил РФ, отмечают они.

— Сейчас не хватает офицеров, особенно нижнего и среднего звена — это чувствуется в ходе СВО. Не стоит забывать и того, что сейчас создаются новые военные соединения и округа, где тоже нужны грамотные командиры, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин. — Нам сейчас нужны офицеры для всех родов войск. СВО — конвенциональный конфликт, где БПЛА играют важную роль. Но гипотетическое столкновение с НАТО будет иметь другой характер — роль дронов упадет. Но активнее будет применяться ракетное оружие, возрастет роль авиации, артиллерии, которые могут использовать спецбоеприпасы, а также войск РХБЗ, военных медиков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Эксперт особо выделил возрождение медицинских военных вузов.

— Военный медик сильно отличается от гражданского, — объяснил Виктор Литовкин. — Специфика разная. Будущие военврачи изучают и умеют лечить огнестрельные, минно-взрывные и другие ранения. Обычные врачи этого не знают, их к этому не готовят.

В ходе организации работы новых военных вузов придется решить два вопроса — кадровый и по обеспечению материальной базы, рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев.

— Но выйти из положения всегда можно. Так, например, преподавателей на многие предметы, не касающиеся непосредственно военного дела, можно привлечь из гражданских вузов. Также предстоит найти здания и обеспечить материальную базу новым училищам. Здесь будет уместна помощь гражданских властей. Например, полномочных представителей президента в федеральных округах РФ и губернаторов. Количество принимаемых в училища курсантов можно наращивать постепенно — в зависимости от темпов укрепления материальной базы и преподавательского состава, — подчеркнул он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Возникает проблема набора научно-педагогических кадров сразу в 15 вузов, пусть и на протяжении десяти лет, согласился, отвечая на вопрос «Известий», экс-заместитель одного из военных вузов по учебной работе. Но пути ее решения понятны.

— Будут привлекать специалистов, имеющих опыт СВО, — считает он. — Их будут брать в адъюнктуру для подготовки научно-педагогических кадров. Согласно социальной политике государства, туда в первую очередь будут привлекать офицеров, получивших ранения. Они в перспективе будут занимать должности профессорско-преподавательского состава. Также будут привлекать специалистов из военно-учебных центров, которые есть при федеральных университетах России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Новые учебные места будут нужны не только российской армии. Виктор Литовкин напомнил, что спрос на обучение в наших военных вузах растет среди иностранцев.

— Для них тоже нужны места, причем не в ущерб подготовке своих кадров, — объяснил эксперт. — Это важное дело, и его нельзя пускать на самотек. Получившие у нас образование люди знают русский язык и понимают Россию. Подготовленные в наших вузах иностранные офицеры — это мягкое влияние России в разных регионах мира на десятилетия вперед.

Первые училища

Высшее военное инженерное училище радиационной, химической и биологической защиты откроет свои двери 1 сентября этого года. Оно будет носить имя погибшего генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Героя РФ. С 1932 по 2009 год в Саратове уже существовало высшее военное инженерное училище химзащиты, которое в народе называли «химдым».

Также в этом году примет курсантов закрытое в 2010 году, но теперь возрожденное Нижегородское высшее военно-инженерное командное училище. Оно считается преемником первой отечественной школы военных инженеров, созданной по приказу Петра Великого в 1701 году на Пушечном дворе в Москве. Среди выпускников вуза — полководец Михаил Кутузов, писатель Федор Достоевский, генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев, историк и государственный деятель Василий Татищев, ученый Павел Яблочков, руководитель инженерных работ при обороне Севастополя 1854–1855 годов Эдуард Тотлебен, а также руководитель обороны Порт-Артура генерал Роман Кондратенко. Это училище закрыли больше десяти лет назад.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Источник изображения: iz.ru

Ранее «Известия» подробно писали о планах создания высшего военного училище войск беспилотных систем, которое планируется открыть 1 сентября 2027 года. Оно будет выпускать офицеров для нового рода войск.

Пока специализированных военных вузов по направлению беспилотных систем в России нет. Соответствующая подготовка ведется в некоторых военных училищах другого профиля. В частности, в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина есть факультет беспилотной авиации. А в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище курсантов обучают по программе «Применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами». Новый военный вуз будет готовить офицеров для создаваемых войск беспилотных систем, которым нужны командиры и специалисты.

Тимофей Волков