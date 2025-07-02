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РИА Новости

В России установили особый порядок обработки данных сотрудников спецслужб

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Работа за компьютером
Работа за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Sven Grundmann

В России ввели особый порядок обработки данных сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и МВД

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России установлен особый порядок обработки персональных данных сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и МВД, а также лиц, подлежащих государственной защите судей, соответствующий закон вступил в силу сегодня.

Документ вносит в ряд законов поправки, направленные на введение особого порядка обработки персональных данных сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, МВД и лиц, оказывающих или оказывавших им содействие на конфиденциальной основе, а также подлежащих государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, подлежащих государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Отмечается, что для обеспечения безопасности содержащихся в информационных системах или базах данных сведений о сотрудниках спецслужб указанные органы могут направить владельцу таких систем или баз обязательное для исполнения предписание о предоставлении доступа для обработки содержащихся в них персональных данных своих сотрудников, а также внесения ранее не учтенных персональных данных. Форма такого предписания, порядок предоставления доступа к соответствующим информационным системам или базам данных, обработки содержащихся в них персональных данных сотрудников спецслужб устанавливаются совместным нормативным правовым актом ФСБ, СВР, Минобороны, ФСО, МВД.

При этом обязанность по сохранению обрабатываемых персональных данных сотрудников спецслужб и ответственность за неправомерное использование или утрату персональных данных сотрудников спецслужб возлагаются на лицо, осуществившее их обработку.

Также устанавливается, что при сборе персональных данных не допускаются запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение, извлечение персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся за пределами территории РФ, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных".

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Россия
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