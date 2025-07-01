Войти
Газета.ru

Польша собралась значительно нарастить выпуск артиллерийских снарядов для гаубиц

69
0
0
ВС Польши
ВС Польши.
Источник изображения: Czarek Sokolowski/AP

FT: Польша в 5 раз увеличит выпуск снарядов для снижения зависимости от импорта

Польша собирается к 2026 году значительно увеличить выпуск артиллерийских снарядов для гаубиц - в пять раз. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на министра государственных активов Якуба Яворовского.

По его словам, главная задача - нарастить внутреннее производство снарядов и создать устойчивую базу для оборонной промышленности, чтобы в будущем не полагаться на импорт.

Для реализации плана польские власти выделят $663 млн государственной оборонной компании PGZ. Эти средства пойдут на увеличение выпуска крупнокалиберных артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм, которые, по словам министра, играют важную роль в современных конфликтах и востребованы в больших объемах.

Сейчас PGZ выпускает около 30 тысяч таких снарядов в год. За три года производство планируется увеличить до 150-180 тысяч за счет новых инвестиций.

Журналисты добавили, что Польша уже лидирует среди стран НАТО по оборонным расходам в пересчете на долю ВВП. В 2025 году они достигнут $47,7 млрд - это 4,7% ВВП страны. Однако до сих пор большая часть этих средств уходила на закупки оружия за границей, в первую очередь в США и Южной Корее. Теперь Варшава делает ставку на развитие собственного производства.

Ранее стало известно об активности ВВС США на территории Польши и Германии.


Дарья Колаш

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Польша
США
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 23:19
  • 9529
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 20:41
  • 2
Проблемному российскому самолету сменили конструктора
  • 30.06 19:13
  • 0
Ответ на "Су-35 отложат про запас"
  • 30.06 16:48
  • 1
Ковальчук: первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году
  • 30.06 16:09
  • 455
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 30.06 13:19
  • 2
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 30.06 12:40
  • 1074
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.06 12:25
  • 1
Вьетнам получил третий американский патрульный корабль типа Hamilton
  • 30.06 11:14
  • 3
Су-35 отложат про запас
  • 30.06 10:30
  • 1
Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство
  • 30.06 10:09
  • 486
Претензии к администрации сайта
  • 30.06 09:56
  • 2
Барражирующие боеприпасы России в СВО: китайская оценка
  • 30.06 09:44
  • 1
Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России
  • 30.06 09:25
  • 1
Комиссар ЕС по обороне: Европа должна быть готова построить «миллионы беспилотников», чтобы противостоять РФ в «войне дронов»
  • 30.06 07:26
  • 1
США очертили задачи каждой из бомбивших Иран бомб GBU-57