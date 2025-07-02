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Интерфакс-АВН

Литва и Филиппины подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.
Источник изображения: © Getty Images / picture alliance

Минск. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене и глава Минобороны Филиппин Жилберто Теодоро подписали двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере обороны, сообщила в понедельник пресс-служба литовского ведомства.

Сообщается, что документ "предусматривает более тесное взаимодействие в областях безопасности и обороны".

"Меморандум устанавливает сотрудничество в таких областях, как морская безопасность, включая угрозы, исходящие от теневых флотов России и Китая, и защиту подводной инфраструктуры обеих стран; гибридные угрозы и кампании по дезинформации, направленные против демократических государств и их обществ; кибербезопасность; обмен разведданными; и военное сотрудничество, включая военную подготовку, учения и обмен экспертами", - пояснили в Минобороны Литвы.

Там добавили, что "меморандум также затрагивает вопросы сотрудничества в таких областях, как гражданская оборона и управление кризисами, с целью укрепления готовности общества к чрезвычайным ситуациям; оборонная промышленность, особенно производство боеприпасов; миграция, анализ влияния этого явления на национальную безопасность".

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