Indian Defense News сообщил об интересе Индии к закупке С-500

Индийские военные заинтересовались закупкой новейших российских систем С-500 на фоне успешного боевого применения С-400 в операции против Пакистана.

Индийский новостной портал Indian Defense News сообщил, что Индия проявила интерес к российским зенитным ракетным комплексам нового поколения С-500 "Прометей", передает ТАСС.

Причиной стали успешные испытания и боевое применение комплекса С-400 "Триумф" в операции "Синдур" против террористических целей на территории Пакистана.

По данным портала, С-400 показал высокую эффективность, перехватив цели на рекордных дистанциях. Этот опыт, а также изменяющаяся ситуация в регионе из-за возможных поставок Пакистану китайских истребителей J-35A, подтолкнули индийских военных к обсуждению закупки С-500.

Отмечается, что системы С-500 считаются стратегическими оборонными активами России, и экспорт этого комплекса требует одобрения на самом высоком уровне руководства страны. В то же время эксперты считают, что доверительные отношения между Россией и Индией в сфере обороны могут способствовать заключению такой сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить у России танковые двигатели на 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.