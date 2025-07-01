Войти
Деловая газета "Взгляд"

Indian Defense News сообщил об интересе Индии к закупке С-500

62
0
0
С-500 «Прометей»
С-500 «Прометей».
Источник изображения: Минобороны РФ / РИА Новости

Индийские военные заинтересовались закупкой новейших российских систем С-500 на фоне успешного боевого применения С-400 в операции против Пакистана.

Индийский новостной портал Indian Defense News сообщил, что Индия проявила интерес к российским зенитным ракетным комплексам нового поколения С-500 "Прометей", передает ТАСС.

Причиной стали успешные испытания и боевое применение комплекса С-400 "Триумф" в операции "Синдур" против террористических целей на территории Пакистана.

По данным портала, С-400 показал высокую эффективность, перехватив цели на рекордных дистанциях. Этот опыт, а также изменяющаяся ситуация в регионе из-за возможных поставок Пакистану китайских истребителей J-35A, подтолкнули индийских военных к обсуждению закупки С-500.

Отмечается, что системы С-500 считаются стратегическими оборонными активами России, и экспорт этого комплекса требует одобрения на самом высоком уровне руководства страны. В то же время эксперты считают, что доверительные отношения между Россией и Индией в сфере обороны могут способствовать заключению такой сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия решила закупить у России танковые двигатели на 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в сфере военной техники, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов. Россия планирует подключить Индию к работе над истребителем Checkmate.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
Checkmate
С-400 Триумф
С-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 23:19
  • 9529
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 20:41
  • 2
Проблемному российскому самолету сменили конструктора
  • 30.06 19:13
  • 0
Ответ на "Су-35 отложат про запас"
  • 30.06 16:48
  • 1
Ковальчук: первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году
  • 30.06 16:09
  • 455
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 30.06 13:19
  • 2
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 30.06 12:40
  • 1074
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.06 12:25
  • 1
Вьетнам получил третий американский патрульный корабль типа Hamilton
  • 30.06 11:14
  • 3
Су-35 отложат про запас
  • 30.06 10:30
  • 1
Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство
  • 30.06 10:09
  • 486
Претензии к администрации сайта
  • 30.06 09:56
  • 2
Барражирующие боеприпасы России в СВО: китайская оценка
  • 30.06 09:44
  • 1
Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России
  • 30.06 09:25
  • 1
Комиссар ЕС по обороне: Европа должна быть готова построить «миллионы беспилотников», чтобы противостоять РФ в «войне дронов»
  • 30.06 07:26
  • 1
США очертили задачи каждой из бомбивших Иран бомб GBU-57