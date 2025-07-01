DE: Россия требует от Британии прекращения военной помощи Украине

Россия требует от Великобритании прекратить военную подготовку ВСУ, пишет Daily Express. Поведение Лондона воспринимается в Москве как враждебное, что только усложняет процесс деэскалации конфликта, отмечается в статье.

Уилл Стюарт (Will Stewart), Ребекка Перринг (Rebecca Perring)

Россия потребовала от Великобритании полностью прекратить военную подготовку украинских солдат — условие для завершения боевых действий. Также должны быть прекращены поставки оружия, заявил спецпредставитель МИД России Родион Мирошник. Ультиматум прозвучал на фоне информации о том, что президент США Дональд Трамп готов ввести против Москвы санкции из-за отказа прекратить огонь.

В минувшие выходные произошла самая масштабная за время конфликта воздушная атака — ВВС России нанесли 537 ударов, в том числе сбили истребитель F-16. После массированной ракетной и БПЛА-атаки России по Украине в воздух были подняты по тревоге самолеты НАТО.

В понедельник Москва четко обозначила свою цель, а именно прекращение британской программы Operation Interflex, в рамках которой подготовку прошли десятки тысяч украинских бойцов. "Участие и пособничество других стран — ключевой вопрос, который необходимо исключить во всех формах, включая поставки оружия и обучение украинских боевиков. Все это расценивается как непосредственная причастность к конфликту. Прекращение этих программ станет сигналом готовности искать решение", — заявил Мирошник.

Свои слова он озвучил в интервью российскому изданию "Известия", которое сообщило: "Речь идет о британской операции Interflex и специальной миссии Европейского союза по военной помощи Украине (EUMAM)". Общее количество обученных оценивается в 130 тысяч человек. На прошлой неделе Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером провели инспекцию украинских военных, проходящих подготовку на британской территории.

Жесткую позицию Мирошника поддержал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. "Любое содействие Украине для продолжения ею боевых действий и подготовки террористических операций абсолютно точно не содействует урегулированию конфликта и представляет собой враждебные действия по отношению к России. Именно так мы их классифицируем", — заявил он.

По словам Косачева, Лондон и Брюссель в компромиссе не заинтересованы. "Это явная кампания против всего русского — проявление милитаризма. Добавлю, что она также демонстрирует стремление превратить киевский режим и украинских граждан в инструменты достижения британских и, в данном случае, стратегических целей НАТО. Украинцы больше не имеют собственной воли. Диалог Москвы с Лондоном и Брюсселем прерван, и ЕС с НАТО не проявляют желания его возобновлять".

Британию также обвинили в причастности к гибели российских военных. "Фактически они участвуют в убийстве наших граждан, одновременно координируя террористические атаки киевского режима на российскую территорию", — заявил проректор Дипломатической академии Москвы Олег Карпович. Он подчеркнул, что цель России — "демилитаризация" Украины.

Москва озвучила вышеупомянутые условия на фоне сообщений о том, что раздражение Трампа в отношении Путина привело к одобрению законопроекта сенатора Линдси Грэма* о жестких санкциях против Кремля. "Вчера президент сказал мне: „Пора продвигать твой законопроект“", — заявил Грэм в интервью ABC News. На вопрос, подпишет ли Трамп документ, сенатор ответил: "Да, думаю, проблем у нас нет... Но у него есть право вето. Ему решать, как применять санкции".

* Внесен в России в список террористов и экстремистов