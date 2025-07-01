Германия придает армии "крутизны" устами модного танкиста под ритмы техно (The Times, Великобритания)

The Times: ФРГ активно вербует в бундесвер блогеров из-за нехватки солдат

Бундесвер так отчаянно нуждается в солдатах, что начал нанимать на службу блогеров для продвижения "эпичной" военной жизни, пишет TheTimes. Однако красивый фасад не может скрыть главных проблем германской армии – в числе которых и нехватка денег.

Питер Конради (Peter Conradi)

Под звуки пульсирующего техно-бита Джошуа Кребс в полной армейской выкладке, очках и наушниках пляшет на танке. Когда ствол вспыхивает выстрелами в такт музыке, он одобрительно показывает большой палец вверх.

Кребс — командир танка в Бундесвере. Но кроме того он — важное оружие в новой битве немецкой армии за сердца и умы мужчин (и все больше женщин), чтобы призвать их на борьбу с крепнущей угрозой с востока. По сути, он — блогер на государственной службе и выкладывает видеоролики под псевдонимом “Фотогеничный сержант”, внушая молодым соотечественникам, что служить в армии действительно круто.

На саммите в Гааге на прошлой неделе Германия вместе с Великобританией и другими союзниками по НАТО подписалась увеличить расходы на оборону и сопутствующие траты до 5% от своего валового внутреннего продукта к 2035 году. Несмотря на гром аплодисментов, все эти обещанные сотни миллиардов евро не отвечают на один ключевой вопрос: откуда страны НАТО найдут достаточно новобранцев, чтобы стрелять из всех этих орудий, водить все эти танки и управлять всеми этими беспилотниками, которые купят на новые деньги?

Расходы НАТО на оборону (в процентах от ВВП по состоянию на 2024 год)

Польша 4,1%

Эстония 3,4%

США 3,4%

Латвия 3,2%

Греция 3,1%

Литва 2,9%

Финляндия 2,4%

Дания 2,4%

Великобритания 2,3%

Румыния 2,3%

Последней из стран НАТО пятипроцентный барьер расходов на оборону брали США в далеком 1992 году. Большинству же этот рубеж не покорялся с 1960 года.

Кребс и коллеги по цеху с тысячами подписчиков в социальных сетях, — и есть немецкий ответ. В самых зрелищных его роликах танки катятся по кукурузным полям, но он также показывает и будничную казарменную жизнь, освещая превратности воинской службы.

В одном из роликов от начала года он берет краткое интервью у генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который на прошлой неделе изумил многих, назвав Дональда Трампа “папочкой” Европы.

“Как вы думаете, Германии по силам стать ведущей военной державой Европы?” — спрашивает Кребс бывшего премьер-министра Нидерландов по-английски с сильным немецким акцентом.

“Вы — безусловно, один из лидеров и богатая страна. Вы должны защищать себя — а значит, и всех нас”, — отзывается Рютте. “Большое спасибо за службу!” — добавляет он, пожимая руку. Кребс даже написал книгу “Бундесвер изнутри: отчего наши войска особенные и почему мы должны их укреплять”, которая должна выйти в октябре.

Военная значимость Германии как богатейшей и самой густонаселенной страны Европейского союза очевидна. Однако после Второй мировой войны Германию десятилетиями держали в узде победоносные союзники и мучило нацистское прошлое, не давая развернуться ее вооруженным силам. Даже после воссоединения в 1990 году она по-прежнему предпочитала делегировать свою оборону Америке. И поныне пацифизм силен не только в стане крайне левых, но и, по иронии судьбы, в противоположном, крайне правом лагере.

Вскоре после того, как в мае Фридрих Мерц стал канцлером, он поклялся создать самую мощную армию в Европе, обогнав Францию.

За несколько недель до своего выступления он протолкнул спорные изменения в жесткие бюджетные правила, чтобы профинансировать грядущие перемены. Как было объявлено на прошлой неделе, расходы на оборону вырастут с 86 миллиардов евро (2,4% ВВП) в этом году до 153 миллиардов (3,5%) к 2029 году.

Однако для этого потребуется пополнить и личный состав. Министр обороны социал-демократ Борис Писториус предупредил, что Бундесверу с его 180 000 штыков предстоит набрать от 50 000 до 60 000 новобранцев.

Для многих консерваторов, включая самого Мерца, очевидное решение — вернуть отмененную в 2011 году воинскую обязанность. Однако социал-демократы Писториуса пока осторожничают — особенно покуда не хватает казарм.

Пока что сам Писториус предложил некую форму “добровольного” призыва. По этой схеме всем юношам по достижении восемнадцатилетия будет высылаться обязательная к заполнению анкета. Затем некоторых из них пригласят на медицинскую комиссию, а часть тех, кто ее пройдет, уже попросят подать заявление на службу.

По словам эксперта по безопасности Германского совета по международным отношениям Айлин Матле, Берлину, как и его европейским союзникам, в итоге будет трудно выполнить планы НАТО по личному составу, не введя воинскую обязанность в том или ином виде. “Цель довести численность Бундесвера до 203 000 человек уже пару раз откладывалась, и теперь крайний срок — 2031 год, — подчеркнула Матле.

Война поколений

По данным опроса, проведенного на прошлой неделе Европейским советом по международным отношениям, любой шаг к всеобщему призыву грозит поссорить между собой поколения. Немцы старше 30 лет чаще выступают за обязательную службу — причем чем старше, тем больше. Те же, кому за двадцать — то есть, кто действительно отправится служить, — настроены решительно против.

24-летний Эмилио Бакс, будущий инженер из юго-западного города Ульм, не удивлен. Хотя некоторые его знакомые пошли служить, он считает, что большинство его друзей воинской службе не обрадуются. “Что до меня самого, то я даже не знаю, хотел бы я взять оружие и начать воевать или нет”, — признаётся он.

И такое нежелание служить не ограничивается одной Германией. В Великобритании и во всех семи странах, где проводился опрос, кроме одной, большинство респондентов в возрасте от 18 до 29 лет выступили против, причем в большинстве случаев весьма решительно.

Вышеупомянутым исключением стала Франция, где все возрастные группы поддержали возвращение призыва, отмененного в 2001 году. “У французской армии хороший имидж, — объяснил генерал в отставке Мишель Яковлефф, призывник 1976 года. — Немецкая армия же утратила свой боевой дух лет этак с 20 назад”.

Девять других стран НАТО — в основном на северо-восточном фланге — либо не отменяли призыв вовсе, либо уже вернули его в ответ на обострение напряженности с Россией.

Как и в остальной части альянса, основная часть дополнительных расходов Франции пойдет не на личный состав, а на насущно необходимое оборудование. Однако Яковлефф признает, что есть проблемы, особенно с организацией воинского резерва. Правительство пытается удвоить его численность с нынешних 50 000.

Шведская модель

Как и многие другие европейские эксперты по обороне, Яковлефф засматривается на Швецию, где сложившаяся за последние годы уникальная система призыва сделала воинскую службу заманчивой для многих молодых людей, отбив всякую охоту быть уклонистом.

По правилам, все восемнадцатилетние граждане Швеции — в этом году таковых набралось 110 000 — получают анкету, которую обязаны заполнить. Из них порядка 28 000 вызываются на собеседование, и лишь 9 000 проходит отбор. Причем это касается женщин наравне с мужчинами — мундир надела сама кронпринцесса Виктория, за чьими военными подвигами пристально следят шведские СМИ.

“Я хочу служить прежде всего потому, что это вообще полезно — выходить на улицу, знакомиться с людьми и получать новый опыт”, — сказал Лео. В декабре прошлого года ему исполнилось 18, и он доучивается в последнем классе школы в Стокгольме.

Его энтузиазм подпитывается искусной информационной кампанией от правительства, которая вращается как вокруг передовой военной техники, так и потенциальной угрозы со стороны России. “Это воодушевляет, ты хочешь стать частью этого и отстаивать свободу в этом жестоком мире”, — говорит Лео.

Этой весной Лео, который отказался называть фамилию, пригласили на суровые двухдневные физические и психологические испытания. Он поехал на них охотно, но немного недобрал баллов. Одна девушка из его группы справилась со всеми заданиями и теперь будет учиться на механика-водителя.

Поскольку он родился в конце года, он сможет еще раз попытать счастья в 2026 году. Лео надеется пройти отбор в элитный егерский батальон со штаб-квартирой в Заполярье.

Датский военный аналитик Йенс Венцель живет в Швеции уже много лет и отслеживает смену настроений в стране с 2014 года, когда Владимир Путин присоединил свой первый кусок Украины. Швеция, тогда еще не член НАТО, начала опасаться за безопасность и принялась укреплять оборону.

Венцель, в прошлом имевший чин в датском флоте, склонен видеть в шведской культуре нечто уникальное и не уверен, что этот подход сработает даже у него на родине, не говоря уже о других странах Европы. “Долг перед обществом в Швеции очень силен, — объясняет он. — В возрасте от 16 до 70 лет вы проходите через разные ступени ответственности и должны быть готовы, что вас попросят сделать определенные вещи. Это считается гражданским долгом”.

В соседней Финляндии с ее долгой 1 335-километровой границей с давним врагом, Россией, также действует обязательный призыв. Правда, под него подпадают только мужчины, но до 70% юношей каждый год отправляются служить. Компанию им составляют девушки, которые идут на военную службу добровольно. Эта система позволяет стране поддерживать армию в 24 000 штыков, которая вырастает до 300 000 в военное время — огромное число для страны с населением всего 5,6 миллиона человек.

По словам старшего научного сотрудника Финского института международных отношений Матти Песу, изменений ждать не стоит. “Призыв на воинскую службу — привычная часть жизни финского мужчины, — сказал он. — Ваш отец наверняка служил, а до него ваш дед. Это не всегда приятно, но, можно сказать, это ваш патриотический долг”.