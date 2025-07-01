ВС Швеции приступают к замене переданных Украине ББМ CV-90

Шведская боевая машина пехоты CV-90, которая была брошена отступающими ВФУ.

ЦАМТО, 30 июня. Командование Вооруженных сил Швеции сообщило о начале замены более 50 боевых бронированных машин CV-90 (Stridsfordon 9040C), которые были безвозмездно переданы Украине.

Новые бронемашины CV-90 Mk.3C (Stridsfordon 9035 Mk.3C) будут до 2030 года поэтапно передаваться 7-й механизированной бригаде (MekB7), размещенной в Сконе.

Приобретение техники осуществляется через Агентство по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV), которое подписало соответствующий контракт с BAE Systems Hagglunds.

ББМ CV-90 Mk.3C оснащена 35-мм автоматической пушкой Bushmaster, позволяющей вести стрельбу программируемыми боеприпасами, что обеспечивает боевую эффективность, сопоставимую с 40-мм пушкой Bofors предыдущей версии.

Дополнительное вооружение включает спаренный 7,62-мм пулемет и противотанковые ракеты для борьбы с бронетехникой. Боевая машина весом 35 т также будет отличаться усиленной защитой за счет дополнительной брони и различных оборонительных систем. К ним относятся датчики, обеспечивающие ситуационную осведомленность на 360 град., и системы противодействия, позволяющие обнаруживать и поражать атакующие угрозы, включая перехват ракет и постановку дымовой завесы. Машина имеет резиновые гусеницы, заднюю рампу вместо двери и оснащена 16-литровым дизельным двигателем Scania V8 мощностью 830 л.с., позволяющим развивать скорость до 70 км/ч. ББМ обеспечивает перевозку расчета из семи человек.

Помимо поставки техники, программа включает создание новых учебных классов и обучение инструкторов, техников и механиков. В рамках процесса обучения СВ Швеции уже сотрудничают с ВС Дании и Нидерландов.

ВС Дании в настоящее время также находятся в процессе приобретения CV-90 Mk.3C.