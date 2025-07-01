"Серьезный разгром": что стало с ВСУ после масштабного удара ВС России

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Северного флота "Адмирал Головко" из акватории Баренцева моря.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли в минувшие выходные массированный комбинированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по предприятиям ВПК, логистическим центрам, штабам и местам скопления личного состава неприятия.

В этот раз основное внимание уделили западным областям Украины. Под прицелом были Львовская, Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская и Черкасская области, звучали взрывы в Одессе. В телеграмм-каналах появились сообщения о "серьезном разгроме" противника, крупных пожарах на НПЗ Украины, сбитом F-16 и уничтожении натовских военных.

Атака тысячей БПЛА и КАБов, горят НПЗ на Украине, жителям нечем дышать

Масштабные удары заставили реагировать президента Зеленского, сообщившего в своем телеграм-канале, что за последнюю неделю Вооруженные силы России использовали 114 ракет, 1270 БПЛА и "почти 1100" корректируемых авиационных бомб (КАБ) для ударов по Украине.

Украинские пожарные ликвидируют возгорание на электростанции Источник изображения: © AP Photo / Yakiv Liashenko

Закончил свою тираду президент Украины очередным призывом к западным партнерам увеличить военную помощь.

Между тем в результате атаки оказались поражены нефтеперерабатывающие предприятия Украины.

Социальные сети облетели апокалиптические фотографии, небо затянуто черным дымом с горящего нефтеперерабатывающего завода в городе Дрогобыч Львовской области.

Местных жителей города попросили закрывать окна и надевать маски при выходе на улицу из-за дыма.

Украинские пожарные на месте пожара Источник изображения: © Фото : ГСЧС Украины

Ударили сотней "Гераней" и заровняли ракетами Х-101

О подробностях атаки рассказали в телеграм-канале "Венная хроника".

"Появились подробности удара "Геранями" по Дрогобычу Львовской области. Поражение наносилось "Геранями-2" численностью до 100 штук, далее территория ровнялась 15-ю крылатыми ракетами Х-101. Объект получил серьезные повреждения", — написала "Военная хроника".

Дрон "Герань-2" в небе Украины Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Также под удар попал и Кременчугский НПЗ.

"В эту ночь по нему наносили удар 70 "Гераней-2" и двумя гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Пепелище ровнялось групповым ракетным ударом дивизиона ОТРК "Искандер"", — рассказали в "Венная хроника".

Пуск крылатой ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны России

Потеряли еще один F-16

В результате атаки был уничтожен еще один американский самолет F-16, это ночью подтвердили ВВС Украины.

"Говорят, F-16 ВСУ был сбит нашими средствами ПВО или Су-57, после того как его подсветил А-50, сопровождавший наведение ракет. А F-16 работал в режиме "свободной охоты" в Черниговской области", — сообщил подробности автор канала Condottiero.

Истребитель F-16 ВВС Румынии Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

За штурвалом был опытный украинский лётчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, который не успел катапультироваться.

Истребитель получил критические повреждения, приблизившись к нашему дрону-камикадзе. Киев лишился не только дорогостоящего истребителя, но и хорошо подготовленного пилота.

Серьезный разгром, уничтожены кадровые военные стран НАТО

Успешно поражен после атаки 29 июня Львовский авиаремонтный завод, где, по данным "Военной хроники", для ВСУ "производились большие БПЛА, в том числе для ударов по России".

Благодаря постоянным ударам по производственным площадям на Украине, Киев не может наладить выпуск больших ударных БПЛА, считают авторы телеграмм - канала.

Пожарные тушат пожар после удара по энергетической системе в Днепропетровской области Источник изображения: © Фото : ГСЧС Украины

О серьезном разгроме в результате недавнего удара, в том числе и о гибели натовских военных, написал в своем телеграмм-канале координатор-подпольщик Сергей Лебедев.

"Это не просто атака, это разгром серьезного количества сил и средств. Поражены аэродромы с самолетами. Уничтожены производственные цеха. Очень чувствительные удары по полигонам и тренировочным базам, где, в том числе, уничтожены кадровые военные стран НАТО", — сообщил Лебедев.

Уничтожен навороченный бункер

Также подпольщик сообщил об успешном ударе по современному секретному бункеру во Львовской области.

Российский бомбардировщик Су-34 взлетает с самой большой управляемой российской авиабомбой КАБ-1500 Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

"Во Львовской области вскрыли какой-то бункер. Очень крутой и навороченный, оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ. У укропа небольшая истерика, у западных партнеров большая", — сообщил Лебедев.

По мнению подпольщика, точечные, но масштабные удары приводят к изматыванию противника.

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"Враг теряет военные запасы не только на фронте, но и в тылу, где он считал себя в безопасности", — написал Лебедев.