На Байконуре собрали ракету для запуска "Прогресса МС-31"

Старт ракеты "Союз-2.1а" запланирован на 3 июля в 22:33 мск

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Специалисты предприятий Роскосмоса провели общую сборку ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-31" на космодроме Байконур, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Сегодня в монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" провели общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-31", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе добавили, что на корабле планируется доставить 2 625 кг грузов, в том числе 1 205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

В госкорпорации уточнили, что старт ракеты "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-31" запланирован на 3 июля в 22:33 мск. Вывоз ракеты-носителя с грузовым кораблем намечен на 1 июля.