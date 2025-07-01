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Названы основные задачи пехотных снайперов в зоне СВО

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Командир группы Гусар: Пехотные снайперы в зоне СВО сбивают дроны

Пехотные снайперы Вооруженных сил России сбивают дроны противника в ночное время суток. Основные задачи стрелков в зоне специальной военной операции (СВО) назвал командир группы снайперов с позывным Гусар в ролике Минобороны России, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На записи показали тренировки снайперов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» на полигоне. Бойцы применяли снайперские винтовки Драгунова (СВД) для оттачивания навыков.

«У пехотных снайперов сейчас две задачи. Первая — это прикрытие штурмовых групп. И вторая — ночная работа по БПЛА: "Баба-Яга", FPV, "Мавики" (разведывательные квадрокоптеры DJI Mavic — прим. «Ленты.ру») обычные», — сказал Гусар.

СВД с оптическим прицелом ПСО-1 приняли на вооружение в 1963 году. Винтовка под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра весит 4,5 килограмма. Прицельная дальность СВД составляет 1200 метров.

В сентябре 2024 года стало известно, что концерн «Калашников» в разы нарастит выпуск СВД. Производитель подчеркнул, что эта винтовка остается надежным оружием для поражения целей на дальностях до километра.

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