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Беспилотники ВС России не позволяют украинским военным чувствовать себя в безопасности ни на фронте, ни в тылу. Так, российский дрон «Черника-2» наша армия впервые применила сегодня для удара по объектам в Харькове.

Об атаке сообщил глава подчиненной Киеву местной городской администрации Игорь Терехов.

Беспилотник имеет конструкцию «летающее крыло». Аппарат оснащен осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 килограмма. Этот дальнобойный БПЛА способен преодолевать до 100 километров со скоростью до 60 км/ч.

Основное предназначение такого барражирующего боеприпаса – поражение личного состава, легкой бронетехники и укреплений противника.

Такие аппараты впервые стали поступать на фронт с весны прошлого года. Начав их применять, бойцы отметили высокую эффективность новых дронов. В частности, они отлично зарекомендовали себя на Донбассе.

Также в Харькове сегодня ночью была замечена еще одна новинка – реактивный беспилотник «Герань-3». Тогда же такие дроны задействовали для ударов по объектам в Одессе. Эти аппараты развивают большую скорость – 600 километров в час. А при пикировании она возрастает до 800 км/ч.

Применение ударных дронов различных типов способствуют успешным наступательным действиям российской армии. Особенно эффективно их действие в комплексе с другими средствами поражения, а также с системами противовоздушной обороны для защиты от беспилотных угроз со стороны противника.