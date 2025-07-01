Замсекретаря Совбеза РФ: СНГ - ключевая точка роста в Евразии

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Доля национальных валют в расчетах между странами СНГ достигла 90%, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов. В интервью "Интерфаксу" он заявил об активизации экономического, политического и гуманитарного сотрудничества на пространстве СНГ.

Замсекретаря Совбеза РФ рассказал о сотрудничестве со странами СНГ накануне 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия".

- Алексей Леонтьевич, 27-29 мая в Москве состоится 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. На ней будут присутствовать делегации стран СНГ?

- Мы традиционно приглашаем наших ближайших партнеров и союзников из стран постсоветского пространства для участия в международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Данная площадка позволяет в неполитизированной обстановке обсудить в том числе и с главами делегаций СНГ вопросы глобальной и региональной безопасности, актуальные темы, представляющие интерес для большинства иностранных государств.

В рамках форума запланированы пленарная сессия, "круглый стол" по вопросам международного сотрудничества в сфере обеспечения информационной безопасности, научный семинар по вопросам глобальной безопасности, а также многочисленные двусторонние встречи участников.

Традиционно для секретарей Советов безопасности стран СНГ будет организован неформальный рабочий обед для общения и обмена мнениями по актуальным темам текущей повестки дня.

У нас налажен тесный и продуктивный диалог с партнерами из СНГ, который не ограничивается их участием в данном форуме. На постоянной основе осуществляются контакты по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе в сфере безопасности наших стран. Ежегодно в Москве проводятся встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ, на которых обсуждается региональная проблематика Содружества, текущие и новые вызовы и угрозы и пути их решения, в том числе совместными усилиями и в рамках действующих механизмов СНГ.

- Запланированы ли в ходе конференции отдельные переговоры с участием Армении и Азербайджана?

- Если речь идет о формальных трехсторонних встречах в составе "Россия-Азербайджан-Армения", то нет, не планируется. Программа мероприятия очень плотная, она не предполагает дополнительных узких переговорных форматов. При этом и азербайджанская, и армянская делегация приглашены к участию не только в пленарных заседаниях и семинарах, но и в традиционной рабочей сессии для стран СНГ.

- Какие основные задачи стоят перед Россией в контексте работы в рамках Содружества?

- Как вы знаете, в 2024 году Россия председательствовала в СНГ. Проведена серьезная работа по обеспечению дальнейшего развития Содружества, повышению его международного авторитета. Состоялось порядка 150 мероприятий различного уровня, включая все заседания высших уставных органов. Подписан солидный пакет документов, тематика которых охватывает широкий спектр направлений – от экономики и культуры до политики и безопасности.

- Как развиваются отношения со странами СНГ в экономической сфере?

- Отмечу также, что страны СНГ – ключевые торгово-экономические партнеры России. Согласно данным ФТС России, в 2024 г. на страны СНГ пришлось 15,6% всего внешнеторгового оборота России, рост составил 7,1%. Это хороший результат.

Для успешного обеспечения экономического взаимодействия необходимо снимать разного рода барьеры и гарантировать защиту инвестиций. В этом плане одним из последних важных шагов стало подписание в 2023 году Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, которое вступило в силу летом 2024 года. Данным международным договором предусмотрен единый стандарт защиты инвесторов и их капиталовложений на рынках государств – участников Соглашения: гарантии защиты от экспроприации, возмещения ущерба, процедуры урегулирования споров между сторонами. Это, конечно же, еще один шаг вперед, который способствует активизации бизнеса на пространстве СНГ.

Не менее важной задачей является противодействие незаконным санкционным режимам, введенным западниками в отношении нашей страны. Россия активно работает в рамках СНГ над минимизацией последствий таких недружественных действий, в том числе в контексте влияния на экономическое сотрудничество внутри Содружества. Доля национальных валют в расчетах достигла 90%, укрепляются независимые расчетные системы. Во многом благодаря этому пространство СНГ стало ключевой "точкой роста" в Евразии – рост ВВП в среднем составил 4,4%, что превышает и среднемировые темпы, и, тем более, рост экономик западных стран.

- Как проходит работа по укреплению безопасности стран Содружества?

- В рамках профильных механизмов СНГ по вопросам безопасности проводится большая работа в целях их совершенствования, дальнейшего укрепления правовой базы, проведения практических мероприятий. В качестве одного из последних примеров по этой теме отмечу согласование и одобрение Программы сотрудничества в области дерадикализации на 2025-2027 годы. В наших совместных с партнерами планах также утвердить в этом году Программу сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы.

- Какие совместные проекты в культурной сфере планируется реализовать?

- Намерены активно продолжать работу с нашими друзьями по СНГ и в культурно-гуманитарной сфере, в том числе через механизмы Совета по гуманитарному сотрудничеству государств – участников СНГ и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ, при содействии которого реализовано уже более 1100 проектов.

В рамках гуманитарного направления деятельности Содружества хотел бы особо выделить один знаковый проект. Речь идет о Международной организации по русскому языку. Это самостоятельная организация, обладающая международной правосубъектностью и не ограниченная пространством СНГ. Она открыта для присоединения любых стран, заинтересованных в сотрудничестве по вопросам, входящих в ее компетенцию. Это дает большие возможности по распространению русского языка не только на постсоветском пространстве, но и вне его. В настоящее время ведется подготовительная работа для начала функционирования Организации и ее Секретариата.

Россия вносит свой вклад и в тематику соблюдения прав человека на пространстве СНГ. Ряд насущных вопросов в этой сфере обсуждаются в рамках Комиссии по правам человека СНГ и Комиссии уполномоченных по правам ребенка СНГ.

- Какова роль стран СНГ в реализации инициативы президента РФ о формировании новой архитектуры безопасности?

- Данное предложение главы государства напрямую касается и деятельности в рамках СНГ. Содружество как центральное межгосударственное объединение на постсоветском пространстве, занимающееся вопросами безопасности, а также экономическим взаимодействием, может вносить свой значимый вклад в формирование новой модели безопасности на евразийском континенте. В этой связи, как представляется, одним из важнейших направлений нашей совместной работы является укрепление внешнеполитической координации, выработка с партнерами по СНГ согласованных подходов по актуальным международным и региональным темам и их продвижение в ООН.

Еще одним важным вопросом в рамках создания новой архитектуры безопасности в Евразии является, на мой взгляд, работа по более плотному взаимодействию СНГ с ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС и другими международными организациями. Это касается, в том числе, и противодействия терроризму, экстремизму, наркотрафику, киберпреступности и другим общим угрозам.

Если же говорить о тенденциях в мире в целом, укрепление позиций государств глобального Юга и Востока – это необратимый и закономерный процесс. Западники больше не являются ни ориентиром, ни авторитетом для большинства стран, которые хотят самостоятельно развиваться и выстраивать свои отношения с другими государствами на принципах взаимного учета национальных интересов, отстаивания суверенитета и невмешательства во внутренние дела, отказа от идеологической конфронтации.

Все это в полной мере относится и к государствам СНГ, которые понимают важность уважительного и равноправного диалога, основанного на соблюдении норм и принципов международного права, осознают необходимость укрепления интеграционных структур на постсоветском пространстве.

- Недавно мы отметили 9 мая. Как бы вы оценили отношение в странах СНГ к теме Победы в Великой Отечественной войне?

- Почти во всех странах Содружества прошли многочисленные торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Дня Победы, возложения венков и цветов к военным мемориалам, шествия "Бессмертного полка", другие памятные акции. Это в очередной раз показало, что власти стран СНГ чтят и помнят подвиг народов СССР, разгромивших нацизм и освободивших Европу.

Одной из важнейших задач на этом направлении видится активное противодействие планам западников по переписыванию и фальсифицированию истории, попыткам принизить роль, а по сути, оскорбить память и жертвы многонационального советского народа в освобождении СССР и Европы, который понес самые большие потери в этой войне, заплатив за победу миллионами жизней. Работа по увековечению подвига советских солдат и офицеров системно ведется как в нашей стране, так и у наших ближайших соседей. Важно передавать молодому поколению память о тех славных страницах истории, которое не представляет, что пришлось вынести поколению победителей.

В целом хотел бы отметить, что мы высоко ценим уровень доверия и взаимодействия с нашими партнерами на постсоветском пространстве. Готовы и далее совместно реагировать на возникающие на пространстве СНГ угрозы и вызовы в целях обеспечения развития наших стран и процветания наших народов, укрепления стабильности и региональной безопасности.