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В Словакии оснастили танки «хилой» защитой от дронов

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Фото: Telegram-канал Milinfolive
Фото: Telegram-канал Milinfolive.

Словакия оснастила бронетехнику легкими антидроновыми мангалами

Словацкая армия решила перенять опыт специальной военной операции (СВО), оснастив бронетехнику решетчатыми экранами для защиты от дронов-камикадзе. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фотографиях показаны танки Т-72 и Leopard 2A4, а также боевые машины пехоты, которые получили легкие защитные конструкции. На танки установили решетчатые «мангалы» для защиты башни, а на БМП дополнительно закрепили экраны, прикрывающие корпус.

В сообщении отметили, что в современных условиях такие конструкции не смогут обеспечить защиту от FPV-дронов. «Учитывая ее крайне хилый характер и полное отсутствие динамической защиты — толку от таких куцых мангалов при попадании FPV-дрона будет минимум», — говорится в сообщении.

«Мангалы», которые начали активно применять в ходе СВО, защищают технику от сбрасываемых с дронов снарядов и FPV-беспилотников. Такие конструкции должны задержать дрон или вызвать преждевременное срабатывание боевой части для снижения ущерба.

Ранее в июне индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что разработанные для морской пехоты бронетранспортеры БТ-3Ф, которые проходят государственные испытания, получили дополнительную антидроновую защиту.

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Страны
Словакия
Продукция
Leopard-2
БТ-3Ф
Т-72
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
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