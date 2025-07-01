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Flotprom

Модернизация шести немецких подлодок "Тип-212A" обойдется в 800 млн евро

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Немецкая компания Thyssenkrupp Marine Systems заключила контракт на сумму 800 млн евро с Организация закупок Вооружённых сил Германии (BAAINBw) на проведение модернизации шести дизель-электрических подлодок класса "Тип-212A". Как уточняет Navy Recognition, работы в рамках программы рассчитаны на десять лет.

Модернизация субмарин предполагает, в частности, капитальный ремонт навигационных и боевых систем четырех подлодок первой партии, чтобы они соответствовали современным технологическими стандартами и новейшим оперативным доктринам. Таким образом, ВМС Германии обеспечат совместимость с будущими ДЭПЛ класса "Тип-212CD", которые построят в рамках совместной программы с Норвегией.

Буксировка подводной лодки U35 (проект 212A), ВМС Германии

Naval Today


Как отмечает Navy Recognition, продолжающиеся инвестиции Германии в свой подводный флот свидетельствуют о признании Берлином подводного боевого потенциала как краеугольного камня современной морской мощи.

"Поскольку Европа сталкивается с растущей геополитической напряженностью и возрождением подводных угроз в спорных морских зонах, способность развертывать бесшумные, живучие и технологически совершенные подлодки становится более важной, чем когда-либо, – указывает издание. – Подводные лодки "Тип-212A" служат не только боевыми средствами на передовой, но и средством разведки и наблюдения. Модернизируя эти субмарины, Германия усиливает свою роль как ключевого морского игрока в НАТО, способного поддерживать высокоинтенсивные военно-морские операции и обеспечивать свободу судоходства в стратегически важных водах".

Программа производства подводных лодок "Тип-212A" началась в конце 1990-х годов как совместное предприятие Германии и Италии. Немецкие ВМС приняли на вооружение шесть таких ДЭПЛ в период с 2005 по 2016 годы.

За счет оснащения воздухонезависимыми энергетическими установками (на базе технологии водородных топливных элементов) субмарины "Тип-212A" могут выполнять длительные подводные операции без необходимости всплытия.

Подводное водоизмещение субмарин "Тип-212" – 1840 тонн, длина корпуса – 56,3 метра, ширина – 6,8 метра. Максимальная глубина погружения – 350 метров. Подлодки развивают под водой скорость до 20 узлов. Автономность плавания – 30 суток. Экипаж – 27 человек.

Подлодки оснащены шестью 533-мм торпедными аппаратами.

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Страны
Германия
Италия
Норвегия
Проекты
212 ДЭПЛ
NATO
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