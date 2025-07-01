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Военное обозрение

Глава МИД Армении: Ереван готов начать обсуждение с Баку места и даты подписания мирного соглашения

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Источник изображения: topwar.ru

Долгие годы остававшиеся напряжёнными отношения между Арменией и Азербайджаном, возможно, в скором времени получат разрядку через подписание мирного договора. О готовности приступить к обсуждению с Баку места и времени подписания этого договора заявил на пресс-конференции глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян.

Армения конструктивна. Мы готовы начать переговоры с Азербайджаном относительно места и даты подписания мирного соглашения

- сказал министр.

Кроме того, по словам Мирзояна, Ереван готов пойти навстречу Баку и касательно его требования упразднения международного переговорного формата, то есть Минской группы ОБСЕ. Напомним, что она была создана еще в начале 1990-х годов с целью политического урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Группу возглавляли Россия, США и Франция, но в ее состав вошли также Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция.

В Ереване говорят, что отказаться от этого формата можно будет или после подписания мирных договоренностей, или, в крайнем случае, во время их подписания.

Еще в начале марта этого года МИД Армении сообщил, что текст армяно-азербайджанского мирного договора уже согласован двумя сторонами и теперь остаётся лишь согласовать даты и место подписания.

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