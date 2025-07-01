Верёвка с магнитом: показан новый способ сбивать БПЛА противника

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано видео, на котором запечатлена успешная реализация одного из новых способов сбивать вражеские БПЛА.

Наши военные проявили смекалку и изобрели своеобразный «ловитель коптеров». Конструкция довольно простая и одновременно чрезвычайно остроумная: квадрокоптер оснастили обычной веревкой, на которой подвешена необычная конструкция из гайки, шайбы и магнита. На показанных кадрах можно увидеть, как наш «Мавик» подлетает сверху к дрону ВСУ и цепляет веревкой его лопасти, после чего беспилотник противника падает.

В то же время российский концерн ПВО «Алмаз-Антей» запатентовал новый беспилотник-перехватчик, который способен вести огонь сразу из двух стволов. Сделанный по схеме «летающее крыло» беспилотник оснащен сдвоенным стрелковым комплексом — это не только расширяет зону поражения, но и гасит колебания при стрельбе.

Встроенный вычислитель корректирует траекторию, позволяя точно бить по цели даже на высокой скорости. Предполагается, что такие дроны будут чрезвычайно эффективно сбивать вражеские БПЛА, особенно те, которые используются для диверсий, что очень важно в существующих в настоящее время реалиях. Разработчики подчеркивают, что два ствола, умная электроника и стабильность в полете делают новый дрон чрезвычайно опасным охотником за любыми незаконными беспилотниками.