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ЦАМТО

Авиасалон МАКС пройдет в онлайн-формате в период с 22 по 27 июля

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Авиасалон МАКС-2015
Авиасалон МАКС-2015.
Источник изображения: Марина Лысцева / fotografersha.livejournal.com

ЦАМТО, 30 июня. Авиасалон МАКС второй год подряд пройдет в онлайн-формате в период с 22 по 27 июля, сообщили организаторы. Авиасалон МАКС в 2024 году также прошел в онлайн-формате.

"Госкорпорация "Ростех" и ее дочерняя компания "Авиасалон", устроитель Международных авиационно-космических салонов МАКС, во второй раз проведут онлайн-выставку eMAKS. Проект будет работать с 22 по 27 июля 2025 года на платформе официального сайта салона", – сообщили организаторы.

Основная цель онлайн-выставки – показать достижения отечественных производителей аэрокосмической отрасли. Среди направлений eMAKS: самолетостроение; вертолетостроение; космические аппараты и технологии и так далее.

Международный авиационно-космический салон – это выставка авиационной и космической техники, а также достижений отраслей науки и техники, связанных с авиастроением. МАКС ранее проходил в подмосковном Жуковском с периодичностью раз в два года.

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Проекты
МАКС-20XX
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