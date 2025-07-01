Состоялся последний запуск ракеты H-2A

SpaceNews: Состоялся последний запуск японской ракеты H-2A

29 июня состоялся последний запуск японской средней ракеты H-2A. На это обратило внимание издание SpaceNews.

Носитель, стартовавший с космодрома Танегасима в Японии, вывел на околоземную орбиту 2,6-тонный спутник Global Observing Satellite for Greenhouse Gases and Water Cycle GOSAT-GW (Ibuki GW), созданный корпорацией Mitsubishi Electric для Японского агентства аэрокосмических исследований. На борту космического аппарата установлено два основных прибора — микроволновый радиометр и спектрометр, предназначенные для изучения изменений земной атмосферы.

Запуск стал 50-м и последним для ракеты H-2A, первый старт которой прошел в 2001 году. Из них только один пуск ракеты — в 2003-м — стал неудачным. На смену H-2A приходит новая ракета — H3.

В апреле издание сообщило, что Институт космических и астронавтических наук Японского космического агентства занялся изучением возможности отправки посадочного модуля на Марс.

В феврале SpaceNews сообщило, что Япония в пятый раз запустила H3.