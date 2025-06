Зеленский вымаливает у Трампа дополнительные батареи Patriot. Отдаст ли он их? (The National Interest, США)

TNI: военные поставки Запада не помогут ВСУ и не остановят наступление России

Зеленский запросил у Запада не менее семи дополнительных систем Patriot, которые ему никак не помогут, пишет TNI. Ведь, подчеркивает автор статьи, преимуществом на поле боя полностью владеет Россия. Спасти Украину от российского гнева могут лишь мирные переговоры, уверен он.

Брэндон Вайхерт

Скоротечная война Израиля и Ирана закончилась. С ее окончанием — заметим: на неудовлетворительных для всех сторон условиях — конфликт на Украине снова становится приоритетом в умах как журналистов, так и американских политиков. После 24-часовой задержки из-за кризиса на Ближнем Востоке президент Дональд Трамп и его внешнеполитическая команда отправились на саммит НАТО в Гааге, где объявился сам президент Владимир Зеленский — причем, на секундочку, в костюме!

Разумеется, Украина в НАТО не входит. Однако Зеленский стал завсегдатаем на саммитах блока, где встречается с американскими и европейскими лидерами, чтобы заручиться поддержкой украинской обороны и испросить дальнейшей военной помощи.

На сей раз осажденному украинскому лидеру потребовались американские батареи ЗРК “Пэтриот” (Patriot). Перед конференцией, когда израильско-иранская война еще бушевала, украинцам пришлось отложить свои запросы — ракеты “Пэтриот” понадобились самим американцам на Ближнем Востоке. Сегодня Ближний Восток понемногу стихает — по крайней мере, такое складывается впечатление — и представители Киева снова запрашивают военной помощи.

У Трампа проблема с перехватчиками “Пэтриот”

Разумеется, эти системы не взаимозаменяемы. И они наверняка еще понадобятся и на Ближнем Востоке, и в Индо-Тихоокеанском регионе, поскольку и Китай, и КНДР ведут себя с соседями все более воинственно. Что характерно, многие из этих соседей — формальные союзники США по договору, в отличие от Украины.

Тем не менее требования Киева, скорее всего, получат “зеленую улицу”.

Президент Трамп сам намекнул на это на пресс-конференции в польской столице после окончания конференции НАТО. Репортер украинского происхождения, чей муж, как сообщается, воюет на передовой, поинтересовалась, каковы шансы, что президент передаст Украине ракетные батареи Patriot.

Трамп сказал следующее: “Они хотят получить “Пэтриоты”, и мы посмотрим, сможем ли мы предоставить некоторое количество. Вообще, их не так-то просто получить. Нам они самим нужны. Мы поставляли их Израилю. И они оказались очень эффективны. На сто процентов. Трудно поверить, насколько эффективны”.

Однако на следующий день пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт решительно отказалась отвечать на прямые расспросы, действительно ли американцы передадут ограниченный арсенал своих батарей “Пэтриот” украинцам — тем паче, что русские доказали, что в состоянии выцеливать на Украине склады с ключевой военной техникой и уничтожать ее до того, как Киев успеет ее развернуть.

Характеристики системы “Пэтриот”

Системы “Пэтриот” Украине понадобились для укрепления противовоздушной обороны, слабеющей под натиском беспощадных ракетных и беспилотных ударов по городам, инфраструктуре и энергосистеме. Системы Patriot очень эффективны благодаря радару AN/MPQ-53 или 65 с фазированной антенной решеткой, который отслеживает до 100 целей на расстоянии до 150 километров и оборудован системой распознавания “свой – чужой”.

Пусковые установки “Пэтриот” монтируются на колесном шасси и несут по четыре ракеты-перехватчика PAC-2 или PAC-3. Батарея оснащена командно-диспетчерским пунктом, который координируют совместный перехват приближающихся целей.

Для перехвата беспилотников используются ракеты типов PAC-2 и PAC-3. Первая уничтожает цели бесконтактным взрывом в непосредственной близости и эффективна против самолетов и ракет старого образца. Перехватчик PAC-3 работает по принципу кинетического поражения цели и “заточен” под баллистические ракеты. Он отличается более высокой точностью, но меньшим количеством ракет на пусковую установку.

Одна батарея “Пэтриот” стоит около миллиарда долларов, а каждая пусковая установка — около 10 миллионов. Перехватчики PAC-3 обходятся по 4 миллиона долларов за штуку. Такая высокая стоимость ограничивает использование системы Patriot лишь особо ценными целями, поскольку сбивать ракетой за 4 миллиона долларов иранский беспилотник за 50 000 долларов крайне неэкономично.

По состоянию на май 2025 года у Украины было восемь систем Patriot — шесть в рабочем состоянии и две на ремонте. Их поставили США, Германия и Нидерланды начиная с апреля 2023 года. В январе 2025 года Израиль передал Украине через США порядка 90 списанных ЦАХАЛ ракет-перехватчиков для Patriot, пополнив ракетные запасы Киева.

Система “Пэтриот” не спасет ПВО Украины

Правительство Зеленского запросило у Запада не менее семи дополнительных систем "Пэтриот"t для защиты крупных городов вроде столицы Киева или Харькова, которые подвергаются интенсивным российским обстрелам. Однако такая просьба вряд ли будет удовлетворена. В конце концов, в общей сложности у США имеется порядка 14 батарей Patriot по всему миру. У союзников вроде Германии, Польши и Греции есть еще, но они, по понятным причинам, не захотят идти на жертвы и подвергать риску собственную национальную безопасность.

Компания Raytheon расширяет производство пусковых установок, но в обозримом будущем спрос продолжит превышать предложение. Однако, учитывая навязчивое желание Трампа уйти с переговоров с Россией победителем, он может решить, что лучший способ заполучить рычаг влияния на этих встречах — это развернуть на Украине дополнительные “Пэтриоты”. Но даже это едва ли сдвинет чашу весов в пользу Трампа: Путина столь очевидным нажимом на Кремль не запугать.

Откровенно говоря, доступных “Пэтриотов” так мало, что даже если бы американцы согласились на просьбу Киева, это бы мало что изменило. А без изменений неоткуда взяться и рычагам влияния. На самом деле Путин, может, уже и вовсе не настроен на урегулирование путем переговоров, поскольку его армия и так неплохо справляется с украинцами.

Никакая военная помощь не перечеркнет огромных преимуществ, которые Россия накопила за последние три года боевых действий. Спасти Украину от российского гнева могут лишь мирные переговоры. Но лидеры страны этого еще не осознали — а время уже на исходе.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг