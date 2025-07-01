МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Минувшие выходные стали переломным моментом в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили украинские и западные СМИ. По их данным, российские вооруженные силы начали беспрецедентную по масштабам воздушную кампанию, сочетающую различные виды высокоточного оружия.

Сотни беспилотников в небе над Киевом

Первыми в бой вступили ударные беспилотники "Герань". Украинская сторона уверяет, что границу в Сумской области пересекло свыше четырех сотен дронов, что создало беспрецедентную нагрузку на украинскую систему ПВО.

Дрон "Герань-2" в небе Украины Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

Особенностью этой атаки стала ее продолжительность - волны дронов приходили одна за другой, не давая противнику возможности перегруппироваться. Первые удары пришлись на Ровенскую область, где, по сообщениям местных жителей, взрывы продолжались несколько часов подряд.

Сирену услышали и в Харькове, и в Киеве, и в Николаеве.

В социальных сетях появились многочисленные свидетельства о работе украинской ПВО, которая, судя по всему, не справлялась с таким количеством целей.

Украинские пожарные на месте пожара под Киевом Источник изображения: © Фото : ГСЧС Украины

"Калибры" бьют без промаха

Пока беспилотники изматывали противовоздушную оборону Украины, стали приходить сообщения, что Черноморский флот России нанес серию точных ударов крылатыми ракетами "Калибр". Ими были атакованы стратегически важные объекты в глубине украинской территории.

Особенностью этих ударов стала их синхронизация с атаками беспилотников - пока украинские расчеты ПВО занимались перехватом дронов, крылатые ракеты практически беспрепятственно достигали своих целей.

Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

По предварительным данным, "Калибры" поразили несколько складов боеприпасов и командных пунктов в Херсонской и Николаевской областях.

В Николаеве, по сообщениям местных жителей, серия мощных взрывов прогремела в промышленной зоне города, где предположительно располагались объекты военного назначения.

Подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота выполнила пуск крылатой ракеты "Калибр" по береговой цели Источник изображения: © Минобороны России

Гиперзвуковой удар по ключевым объектам

Особое место в ночной операции заняло применение гиперзвуковых ракет "Кинжал". Эти уникальные комплексы, не имеющие аналогов в мире, были использованы для поражения особо защищенных целей в районе Кременчуга.

По данным мониторинговых групп, после ударов в городе вспыхнули масштабные пожары, что может свидетельствовать о поражении объектов нефтепереработки или складов горючего.

Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал" Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Военные аналитики отмечают, что применение "Кинжалов" в этой операции носит не только тактическое, но и стратегическое значение.

Ведь демонстрация возможностей этого оружия посылает четкий сигнал как Киеву, так и его западным покровителям - российские вооруженные силы обладают средствами, против которых не существует эффективной защиты.

Расчет ОТРК "Искандер-М" точным попаданием уничтожил ЗРК "IRIS-T" в Днепропетровской области Источник изображения: © Минобороны России

Ту-95 и Ту-160 вступают в бой

Завершающим аккордом ночной операции стали удары стратегической авиации. С авиабазы "Оленья" поднялись в воздух бомбардировщики Ту-95МС, которые после длительного маршрута над территорией России выпустили крылатые ракеты Х-101 по целям в западных регионах Украины. Позже к операции подключились и сверхзвуковые ракетоносцы Ту-160, усилив мощь удара.

По словам военных экспертов, такая демонстрация возможностей дальней авиации имеет важное психологическое значение. Она показывает, что российские ВКС способны наносить удары практически по любой точке Украины, причем делать это с территории России, оставаясь вне зоны досягаемости украинских средств ПВО.

Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец" Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Несмотря на масштаб происходящего, информацию о массированном ударе сообщали лишь СМИ. Официального заявления с российской стороны не поступало.

Зеленский и страх ничтожества

Отметим, что масштабные удары возмездия по Украине наносились и раньше. Одна из недавних была в начале июня. Западная и украинская пресса тут же разразилась гневной критикой, но, как отметил представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов, все наши действия являются четким ответом на продолжающиеся провокации киевского режима.

Удар "Искандером" по аэродрому Днепр Источник изображения: © РИА Новости

"Зеленский в очередной раз подло умолчал, что удары являются ответом на санкционированные им же обстрелы российских регионов и теракты, - заявил он. - А вот когда Зеленский получает удары возмездия по местам дислокации боевиков ВСУ, складам или местам производства оружия, то сразу начинает вопить о мире, необходимости перемирия, стремясь во всем обвинить Россию, Зеленский демонстрирует не просто лицемерие самого высокого уровня, а страх ничтожества, который, отдавая приказы убивать, был уверен, что ему это сойдет с рук".

Когда закончится конфликт? Четкий ответ дан!

Особенно показательно, что удары российской стороны приходятся исключительно по объектам, связанным с производством и хранением западных вооружений, что можно рассматривать как предупреждение странам НАТО.

Пока аналитики и эксперты строят прогнозы, когда будет завершение СВО, глава Херсонской области Владимир Сальдо четко дал исчерпывающий ответ. По его словам, военный конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу.

Владимир Сальдо на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

"Конфликт завершится только тогда, когда Украина окончательно лишится возможности угрожать России и русскому народу. Как это будет - вопрос военной и политической стратегии", - заявил РИА Новости Сальдо.

Конечная цель обозначена – это лишение Украины возможности угрожать безопасности России. И, судя по развитию событий, российское военное руководство имеет четкий план достижения этой цели, сочетая мощные воздушные удары с планомерным наступлением на земле.

Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области Источник изображения: © РИА Новости / Виктор Антонюк

Эксперты уверены, что на данный момент подобные массированные удары будут продолжаться, пока Украина не лишится военного потенциала для продолжения боевых действий. Очевидно одно: Россия не просто отвечает на удары — она диктует правила игры. И чем дольше Киев будет игнорировать реальность, тем тяжелее будут последствия.