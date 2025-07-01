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США решили улучшить танки Abrams после их провала на Украине

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Фото: Kevin Lamarque / Reuters.

MWM: США решили улучшить танки Abrams после их провала на Украине

США решили улучшить свои танки Abrams после их провала на Украине. Об этом пишет западное издание Military Watch Magazine (MWM).

В публикации отмечается, что армия Соединенных Штатов обеспокоилась живучестью танков, поэтому выделила на создание новых систем защиты более 107 миллионов долларов. «Эти средства предназначены для разработки и внедрения покрытий, улучшающих скрытность, комплектов пассивной защиты и новых лазерных систем предупреждения», — пишет издание.

Большую часть средств планируется направить на комплексы пассивной защиты GM1914 VPS Top Attack Protection, которые должны получить примерно 350 танков.

Обеспокоенность американской стороны защитой танков Abrams издание связывает с неудачным опытом их боевого применения Украиной в конфликте с Россией.

Ранее MWM заметило, что «украинская армия потеряла 87 процентов своих основных боевых танков M1A1 Abrams, причем 27 из 31 машины, поставленной Соединенными Штатами в конце 2023 года, были уничтожены или захвачены с тех пор, как они начали использоваться для фронтовых операций в феврале 2024 года».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
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