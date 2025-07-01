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ЦАМТО

Береговая охрана Индии приняла первый патрульный катер FPV класса "Адамья"

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Логотип GSL
Логотип судостроительной компании Goa Shipyard Limited - GSL.
Источник изображения: https://www.indiawidejobs.com/

ЦАМТО, 30 июня. На состоявшейся 26 июня в Гоа церемонии в боевой состав Береговой охраны Индии был принят первый (из восьми заказанных у компании Goa Shipyard Limited) 51-метровый скоростной патрульный катер (FPV) класса "Адамья" (Adamya).

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Министерство обороны Индии подписало с компанией Goa Shipyard Limited (GSL) контракт на поставку 8 скоростных патрульных катеров для Береговой охраны страны. Катера предназначены для мониторинга обстановки, ведения разведки, обороны территориальных вод и исключительной экономической зоны, защиты островных территорий и рыболовных промыслов. Они также будут применяться для борьбы с контрабандой, пиратством и проведения поисково-спасательных операций. Общая стоимость проекта составляет 4,73 млрд. рупий.

Церемония закладки киля первых четырех катеров FPV состоялась 25 августа 2023 года. Спуск на воду первой кары катеров, "Адамья" (Adamya) и "Акшар" (Akshar), был проведен в октябре 2024 года. Катера "Амулья" (Amulya) и "Акшай" (Akshay) были спущены на воду в январе 2025 года.

Длина разработанного GSL катера FPV составляет 51,43 м, ширина – 8 м, водоизмещение – около 320 т, экипаж – 35 человек. Катер с двумя дизельными двигателями развивает максимальную скорость 27 узлов. Дальность хода – 1500 морских миль на скорости 13 узлов. Катер оснащен 30-мм пушкой CRN-91 и двумя ДУМВ с 12,7-мм пулеметами.

Все восемь скоростных патрульных катеров будут размещены вдоль побережья Индии с возможностью применения на мелководье и обеспечения безопасности вдоль береговой линии.

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Индия
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GSL
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