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Необходимость российской лунной станции объяснили

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Фото: Peter McCabe / Reuters
Фото: Peter McCabe / Reuters.

Ученый Слюта: В скором будущем экономика Луны составит сотни миллиардов долларов

России как космической державе необходима лунная станция, объяснил газете «Известия» заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии имени Владимира Вернадского Российской академии наук Евгений Слюта.

«В ближайшие десять лет на спутник запланировано свыше 250 миссий — как государственных, так и частных. По мнению экспертов, в скором будущем экономика Луны составит сотни миллиардов долларов», — заявил ученый.

По его мнению, одним из важнейших факторов освоения естественного спутника Земли выступает выбор района размещения лунной станции.

Ранее президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что российская атомная электрическая станция для Луны будет готова к 2030 году.

Также в июне первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что Россия планирует доставить на Луну малую атомную электростанцию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Курчатовский институт
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Луна
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