Противовоздушная оборона США будет усилена новыми системами защиты IFPC с ракетой AIM-9X Sidewinder, потребность в которых обозначил украинский конфликт

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Согласно информации, опубликованной Счётной палатой США (GAO) в этом месяце, армия США планирует начать производство системы защиты от непрямого огня (IFPC) второго поколения в начале 2026 года, а к середине 2027 года ожидается её ввод в эксплуатацию.

IFPC (Indirect Fire Protection Capability) Inc. 2 – это новая система противовоздушной обороны, которая объединяет несколько передовых технологий, формируя комплексную многоуровневую систему защиты. В ее основе лежит радар Sentinel A4, разработанный компанией Lockheed Martin. Он обеспечивает 360-градусный охват и обнаружение низколетящих целей с малым поперечным сечением, таких как беспилотники и крылатые ракеты. Расширенные возможности распознавания радара позволяют ему точно отслеживать и классифицировать несколько приближающихся угроз одновременно.

Система объединена в сеть через интегрированную боевую командную систему противовоздушной и противоракетной обороны (IBCS) – цифровую платформу для командования и управления, которая связывает датчики и системы вооружения в нескольких областях. IBCS позволяет операторам получать и обрабатывать данные с различных радаров и пусковых платформ, оптимизируя выбор и задействование подходящего перехватчика на основе оценки угрозы в реальном времени. Такой уровень интеграции является ключевым для защиты от сложных и многоуровневых воздушных атак, отмечает издание.

Для перехвата целей IFPC Inc 2 будет использовать AIM-9X Sidewinder – высокоманевренную ракету с инфракрасным наведением, изначально разработанную как боеприпас класса «воздух-воздух». Ракета была адаптирована для наземного запуска с помощью модификаций, включающих обновленную пусковую установку и интеграцию системы управления огнем. Благодаря своей маневренности и усовершенствованной головке самонаведения она особенно эффективна против небольших, быстрых и малозаметных целей, таких как дроны и крылатые ракеты. Для расширения возможностей взаимодействия в будущем также планируется обеспечить совместимость с другими перехватчиками, такими как ракета «Тамир» системы «Железный купол».

Специально для IFPC Inc 2 была разработана новая многоцелевая пусковая установка для размещения и запуска этих перехватчиков. Пресса США пишет, что пусковая установка отличается высокой мобильностью и модульностью, что позволяет быстро развертывать ее на различных театрах военных действий и настраивать под различные типы ракет. Она оснащена вертикальными пусковыми ячейками и совместима с транспортными платформами, используемыми армией, что обеспечивает быструю передислокацию и эффективность логистики.

По словам экспертов, IFPC Inc 2 необходима для заполнения критического пробела между системами противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, такими как Avenger и Maneuver-SHORAD, и стратегическими средствами противоракетной обороны, такими как Patriot и Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Она специально разработана для защиты важных стационарных или полустационарных объектов, таких как военные базы, командные центры или логистические узлы, которые всё чаще становятся мишенью для противников, использующих малозаметные летательные аппараты, а также крылатые ракеты.

Army Recognition отмечает, что потребность в такой системе стала ещё более острой на фоне продолжающегося конфликта на Украине, где широкое применение барражирующих боеприпасов, крылатых ракет и дальнобойной реактивной артиллерии выявило уязвимость критически важной инфраструктуры перед постоянными воздушными угрозами.