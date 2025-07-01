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Франция передаст Украине дополнительные истребители

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Фото: Louiza Vradi / Reuters
Фото: Louiza Vradi / Reuters.

TNI: Франция передаст Украине дополнительные истребители Mirage 2000-5F

Перед саммитом НАТО в Гааге Франция обсуждала с Украиной передачу дополнительных истребителей Mirage 2000-5F и совместное производство перехватчиков дронов. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель Питер Сучиу уверяет, что с момента прибытия на Украину истребители Mirage 2000 использовались для перехвата российских крылатых ракет и беспилотников. «Хотя точное количество Mirage 2000-5F не разглашается, считается, что Париж предоставил Киеву от 12 до 20 самолетов, а после недавних обсуждений между [президентом Франции Эммануэлем] Макроном и [украинским главой Владимиром] Зеленским это число может быть увеличено», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что «член НАТО Греция дала понять, что может поставить Украине свои истребители Mirage, поскольку она стремится получить более новые [боевые самолеты] Dassault Rafale».

Ранее журнал Military Watch Magazine заметил, что Украина присоединилась к платформе НАТО по прямому обмену данными с истребителями и системами противовоздушной обороны альянса.

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Страны
Греция
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Rafale
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