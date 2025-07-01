Россия нанесла крупнейший воздушный удар по Украине за весь конфликт (The Times, Великобритания)

The Times: Украина получила крупнейший воздушный удар со стороны России

Более 500 беспилотников, ракет и бомб были направлены на цели в городах, расположенных в сотнях километрах от линии фронта, в ходе ночного обстрела, призванного ослабить оборону Украины, пишет The Times. За последние два месяца Россия усилила бомбардировки Украины.

Том Болл (Tom Ball)

Россия нанесла крупнейший воздушный удар по Украине с начала боевых действий. Резкое обострение воздушной кампании за последние недели призвано подорвать противовоздушную оборону страны и сломить дух сопротивления.

Сирены воздушной тревоги взвыли в субботу вечером и в ранние часы воскресенья, когда более 500 беспилотников, ракет и планирующих бомб были запущены по целям в городах по всей стране.

Из них 475 были либо сбиты, либо подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили ВВС Украины.

Почти 90% выпущенного оружия были беспилотниками “Шахед” [“Герань”] иранской разработки, чье производство Москва значительно нарастила в этом году. Россия также запустила семь баллистических ракет “Искандер” и четыре гиперзвуковых “Кинжала”.

Часть целей находились в сотнях километрах от линии фронта в западных областях страны — Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Под ударом также оказались Черкассы, Полтава и Кременчуг на центральной Украине, а также Николаев и Запорожье на юге.

В результате атаки один человек погиб и семь пострадали. Также были повреждены дома и инфраструктура, заявили власти.

При отражении атаки смертью храбрых пал украинский летчик-истребитель, заявили ВВС. Подполковник Максим Устименко, чей самолет попал под удар при перехвате воздушных целей, сумел увести свой F-16 от населенного пункта, но не смог вовремя катапультироваться. У 31-летнего Устименко остался четырехлетний сын.

“Пилот успешно отразил воздушную атаку, сбив семь целей, но его самолет был поврежден при последней атаке и начал терять высоту”, — говорится в заявлении ВВС.

Президент Зеленский воздал дань уважения Устименко, повторив, что стране отчаянно нужны американские системы ПВО Patriot (“Патриот”).

Президент Трамп заявил на саммите НАТО в Гааге в минувшую среду, что рассматривает возможность отправки дополнительных систем на Украину, хотя неясно, имел ли он в виду безвозмездную помощь — как это делал его предшественник президент Байден — или продажу. Зеленский заявил, что Украина готова приобрести искомые ракетные батареи.

“Нам нужна защита: от баллистических ракет, от беспилотников, от террора, — заявил украинский лидер в воскресенье. — Украине нужно усиливать ПВО — то, что лучше всего защищает жизнь. Это американские системы, которые мы готовы купить”.

За последние два месяца Россия усилила бомбардировки Украины.

Прошлым летом в среднем за ночь на Украину обрушивалось от 10 до 30 "Гераней". Этим летом Россия неоднократно выпускала свыше 300 беспилотников за ночь. Выступая в Гааге на минувшей неделе, Зеленский сказал, что из всех "Гераней", запущенных с начала боевых действий в 2022 году, 0% были запущены только за этот месяц.

Ранее Россия завозила беспилотники из Ирана, однако наладила собственное производство в 2023 году на заводе в Татарстане. С тех пор производство значительно выросло до чуть менее 200 штук в сутки, по данным украинской военной разведки, которая считает, что Россия планирует нарастить темпы выпуска до 500 в сутки.

Многие из запущенных беспилотников не несут боеголовок и представляют собой ложные цели, чтобы сбить с толку зенитчиков и подавить системы ПВО, позволив другим прорваться к намеченным целям.

В пятницу президент Путин заявил, что Россия готова провести третий раунд мирных переговоров с Украиной.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские чиновники работают над тем, чтобы организовать прямую встречу Зеленского и Путина в ходе следующего раунда переговоров, но российский президент пока отклонил это предложение.