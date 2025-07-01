"Рейтер": правительство Германии намерено упростить процедуру оборонных закупок

ЦАМТО, 30 июня. Правительство Германии намерено ускорить оборонные закупки с помощью нового законопроекта, который должен упростить юридические процедуры.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство "Рейтер" со ссылкой текст законопроекта.

"Немецкое правительство добивается ускорения оборонных закупок путем упрощения юридических процедур, стимулирования европейского сотрудничества и помощи стартапам с заказами, чтобы сделать свою армию боеспособной", – говорится в сообщении агентства со ссылкой на законопроект, с которым ему удалось ознакомиться.

Согласно документу, среди мер, к которым хочет прибегнуть правительство, – авансовые платежи в рамках тендеров для стартапов и инновационных компаний, испытывающих нехватку средств.