ВВС Великобритании приняли на вооружение БЛА "Протектор" RG Mk1

ЦАМТО, 30 июня. Командование ВВС Великобритании объявило об официальном принятии на вооружение средневысотного БЛА большой продолжительности полета (MALE) MQ-9B "Протектор" RG Mk1.

При этом было особо отмечено, что впервые в истории "Протектор" RG Mk1 производства компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) получил разрешение на эксплуатацию в коммерческом воздушном пространстве Великобритании. Недавно один из БЛА совершил перелет с базы "Уоддингтон" на авиабазу "Мархем" через воздушное пространство страны.

О принятии БЛА на вооружение было объявлено после обширных испытаний и оценки в составе 56-й авиаэскадрильи испытаний и оценки ВВС Великобритании. Дополнительные испытания будут проведены этим летом перед запланированным переходом ВВС с эксплуатации платформы "Рипер" на "Протектор" в конце 2025 года.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 26 БЛА "Сертифицированный Предейтор B" (16 с опционом на поставку 10 дополнительных БЛА), связанного оборудования и услуг общей стоимостью до 1 млрд. долл.

В декабре 2016 года МО Великобритании подписало с GA-ASI начальный контракт стоимостью 100 млн. фунтов стерлингов на разработку средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Протектор". В рамках соглашения американская компания создала аппарат, адаптированный под требования ВВС Великобритании.

В июле 2020 года МО Великобритании заключило с GA-ASI контракт стоимостью 65 млн. фунтов стерлингов (82 млн. долл.) на поставку первых трех БЛА "Протектор" RG Mk1, а также трех наземных станций управления и другого вспомогательного оборудования. Контракт включал опцион на поставку еще 13 БЛА и четырех наземных станций управления, который был реализован 22 июля 2021 года. Стоимость дополнительной закупки составила 195 млн. фунтов стерлингов (230 млн. долл.). Таким образом, общее количество заказанных для ВВС Великобритании БЛА "Протектор" RG Mk1 составляет 16 ед.

Первый БЛА "Протектор" RG Mk1 был доставлен в Великобританию в сентябре 2023 года. На текущий момент ВВС приняли 10 из 16 заказанных БЛА. Четыре из них находятся в Великобритании, а еще шесть используются для испытаний и оценки в США. Все поставки будут завершены до конца 2025 года.

Боевое применение "Протектор" RG Mk1 будет осуществляться 13-й и 31-й эскадрильями ВВС Великобритании, которые полностью перейдут на эти БЛА до конца 2025 года. Достижение полной готовности к боевому применению запланировано на 2026 год.