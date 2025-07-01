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РИА Новости

Отстали от России в одном: о чем предупредил "мозговой центр" Пентагона

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Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии
Американские военные на авиабазе Соданкюля в Финляндии.
Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Ian Valley

Центр RAND: Нужно притормозить формирование многополярного мира

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Американский аналитический центр RAND, один из ключевых подрядчиков Пентагона, опубликовал доклад The Consequences of the Russia-Ukraine War ("Последствия российско-украинской войны"). Эксперты проанализировали военно-политические, экономические и идеологические аспекты этого конфликта. Об их выводах — в материале РИА Новости.

Рассорить Россию с Европой

Авторы документы с самого начала не скрывают: у США в этой войне есть свои совершенно определенные геополитические и геостратегические цели. И это отнюдь не поддержка "молодой украинской демократии" в борьбе с "агрессией авторитарной России", как твердят западные медиа.

Американские военные на военной базе в Скопье

Источник изображения: © AP Photo / Boris Grdanoski

Главная задача Вашингтона — вбить клин между Европой и Россией, Европой и Китаем, а также Россией и Китаем. По мнению экспертов, это предотвратит формирование многополярного мира в ближайшей перспективе. Приоритет США — укрепление транснациональных связей и усиление НАТО, чтобы сохранить за собой главный полюс силы и мирового влияния.

Эпоха "прагматических" и "транзакционных" отношений между ЕС и Москвой завершена, отмечается в докладе. Европа прогнулась под давлением США и официально рассматривает Россию как основную угрозу. Сотрудничество прекратилось — причем по инициативе Запада. Украина для Вашингтона стала, по сути, тараном, разрушившим некогда взаимовыгодные отношения конкурентов.

Российские военные

Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

В ответ Россия и Китай пытаются подорвать единство НАТО и ЕС в информационном, дипломатическом и экономическом пространстве. Методы Москвы и Пекина — пропаганда, кибератаки, шпионаж, диверсии.

Главный геополитический противник США — Китай. А украинский конфликт — удобный учебный полигон, где проверяют новые виды вооружений, тактику, средства разведки и связи. Этот опыт потом систематизируют и адаптируют для применения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сценарий эскалации

Главный вывод: способы ведения боевых действий надо пересматривать. Дешевые дроны, массово барражирующие над полем боя, изменили в XXI веке всю картину войны.

Пара БПЛА по цене десять тысяч долларов каждый способна уничтожить тяжелый танк стоимостью в миллионы. Стаи беспилотных разведчиков круглосуточно висят над "серой зоной" — скрытное перемещение войск отныне невозможно. Дистанционное минирование с дронов превращает логистику ближнего тыла в сущий ад.

Необходимо реорганизовывать ВПК и делать ставку на массовое производство дешевых дронов, боеприпасов, внедрение автономных систем вооружений. А также следует вплотную заняться средствами РЭБ — в этой области, признают эксперты, США серьезно отстали от России. Тут требуются прорывные решения, это одна из главных задач.

Тем не менее авторы доклада уверены: США одержат верх над любым равным по силе противником. Это гарантируют подавляющая военно-воздушная мощь и сильный флот.

Прямой вооруженный конфликт с Россией или Китаем пойдет по пути эскалации: уничтожение спутниковых группировок, кибератаки, разрушение логистики, диверсии в тылу. И как кульминация — обмен ядерными ударами. Для начала — тактическим оружием.

Рекомендации Белому дому

Аналитики RAND призывают не доводить до этого. Но дают ряд рекомендаций по противостоянию с Москвой и Пекином.

Во-первых, США и Европе нужно активнее обмениваться мнениями и развединформацией, укреплять дух союзничества.

Финские военнослужащие во время учений НАТО

Источник изображения: © U.S. Army Europe photo by Spc. Joshua Leonard

Во-вторых, надо усилить борьбу с "пропагандой противника". Ну, то есть со СМИ неугодных стран.

В-третьих, экономические санкции должны быть "умнее". Москва за три года прекрасно адаптировалась к западным запретам.

Нельзя экономить на модернизации военной промышленности, подчеркивается в докладе. Вооруженный конфликт на Украине показал, что артиллерийские снаряды в современной войне расходуются очень быстро — их всегда не хватает. Чтобы своевременно пополнять запасы, требуется повысить эффективность производства.

Кроме того, эксперты RAND настаивают на необходимости усовершенствовать военную инфраструктуру в европейских странах НАТО. А именно: модернизировать аэродромы, усилить мосты, расширить дороги, создать базы хранения топлива и боеприпасов, организовать перевалочные пункты для воинских эшелонов и прочее. Это нужно не для нападения на Россию, а для "сдерживания", оговариваются авторы доклада.

В общем, американские аналитики рассматривают нынешний вооруженный конфликт в Восточной Европе как один из этапов противостояния с Москвой и Пекином. Сама Украина при таких раскладах превращается в вечный американский полигон, а Европа — в большой военный тыловой лагерь.

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