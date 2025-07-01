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Военное обозрение

Фантомные боли Украины: Киев называет переданные Западом корабли в честь российских городов

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Источник изображения: topwar.ru

В составе украинских ВМС появились корабли с названиями «Мариуполь» и «Мелитополь», а на подходе еще и «Геническ». Названные в честь российских городов корабли передали Киеву Нидерланды и Бельгия.

26 июня 2025 года на бельгийской военной базе Зебрюгге состоялась передача Украине двух тральщиков, выведенных из эксплуатации голландских и бельгийских ВМС. В Киеве долго думать не стали и присвоили им названия городов, освобожденных Россией в ходе специальной военной операции. Таким образом в ВМС Украины появились тральщики «Мариуполь» и «Мелитополь», когда-то называвшиеся M923 Narcis и M863 Vlaardingen. На подходе еще и «Геническ», еще один тральщик голландцы обещают передать Киеву до конца года.

Все переданные украинским ВМС тральщики относятся к типу Tripartite, всего их было построено 35 единиц, 15 для Нидерландов и по 10 для Бельгии и Франции. «Украинские» тральщики были введены в состав флотов Нидерландов и Бельгии в 80-е года прошлого века и на сегодняшний день уже списаны. Два первых должны отправиться на Украину, но неизвестно когда, еще один останется для подготовки украинских экипажей.

Источник изображения: topwar.ru

О передаче данных кораблей Амстердам и Брюссель заявляли еще в 2023 году, но сама процедура была проведена только сейчас. Вероятней всего, данные тральщики останутся на бельгийской базе по аналогии с британскими кораблями, ранее переданными Киеву. Переместить их в Одессу возможности у украинцев нет.

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Страны
Бельгия
Нидерланды
Россия
Украина
Франция
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