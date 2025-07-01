Военная промышленность Украины превратилась в Дикий Запад (Foreign Policy, США)

FP: военная промышленность Украины превратилась в Дикий Запад

Украина готова стать "Диким Западом" для оружейников, пишет FP. Киев обещает инвесторам стать мировой кузницей военной техники. По словам чиновников, испытание оружия на реальном поле боя против настоящего противника стимулирует новшества быстрее любых испытательных полигонов.

Люк МакГи

Живой опыт боевых действий может дать украинским производителям ощутимое преимущество.

Украина готовится к летнему наступлению Кремля, которое заметно истощит ее арсеналы. Предвидя, что их пополнение потребует постоянного участия западных покровителей, Киев открывает инвесторам, как выразился один чиновник, “Дикий Запад” своей промышленности, обещая стать мировой кузницей самой смертоносной военной техники.

За последние три года союзники Украины по НАТО пожертвовали оружия на сумму около 140 миллиардов долларов, которое помогло сдержать Россию.

Но даже получив средства противоракетной обороны, беспилотники и артиллерию, Украина развивает собственную военную промышленность — и весьма в этом преуспела. Пристальное внимание уделяется ударным беспилотникам — ожидается, что в 2025 году их будет выпущено 2,5 миллиона.

С начала боевых действий Украина создала военную промышленность с производственной мощностью свыше 35 миллиардов долларов.

Однако, по последним оценкам, заказы поступили лишь на сумму порядка 12 миллиардов долларов. Это означает, что огромные мощности простаивают. Рассчитывая, что западные союзники воспользуются представившейся возможностью и вложатся в военную промышленность Украины, Киев старается сделать ее более привлекательной.

“Разумеется, прямые пожертвования были бы еще лучше, но приходится быть реалистами, — сказал председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. — Мы знаем, что сделать нашу военную промышленность максимально привлекательной — это лучший способ сохранить интерес наших западных союзников и приток средств”.

Аргументы Киева сторонним инвесторам следующие: Украина была и остается первой линией обороны Запада против Кремля и, по сути, воюет от имени НАТО, не давая российским войскам прорваться в Европу. Украина славно потрудилась и проделала огромную работу, учитывая, что по предварительным оценкам страна должна была рухнуть за три дня, поэтому в интересах Запада продолжать снабжать Киев оружием дальше.

Еще один довод сводится к тому, что доставлять оружие на передовую дешевле и быстрее, если оно местного производства. Производить оружие непосредственно на Украине проще, поскольку из-за действующего военного положения в стране нет тех бюрократических, законодательных или логистических препон для производства и испытания, типичных для большинства стран НАТО.

Если и этого недостаточно, то Украина превратилась в своего рода “Дикий Запад” для оружейников. Именно так выразился один чиновник украинского правительства, расписывая мне в Киеве в прошлом месяце, как испытание оружия на реальном поле боя против настоящего противника стимулирует новшества быстрее любых лабораторий или испытательных полигонов.

“То, на что на Западе потребует месяцев, если не лет разработки, испытаний и производства, здесь займет всего считанные недели, — сказал чиновник на условиях анонимности в силу прямой причастности к военным действиям. — Мы — лучший испытательный полигон в мире, потому цена ошибки — смерть. И мы очень быстро скажем вам, работает ли ваш продукт на поле боя или нет”.

Западные оружейные компании, созревшие инвестировать в украинскую оборонную промышленность или сотрудничать с ней напрямую, получат реальные конкурентные преимущества в стремительно меняющемся мире высокотехнологичного оружия. Они смогут с абсолютной уверенностью сказать, что действительно работает на поле боя, а что нет.

Когда боевые действия в итоге закончатся, те, кто побывал на украинском “Диком Западе”, поймут, что у них подобрались кадры с реальным опытом боевых действий. “Небольшие европейские страны с малыми вооруженными силами буквально одержимы тем, чтобы обеспечить их самым смертоносным оружием за минимальную стоимость, — сказал один источник в европейской оборонной промышленности. — С этой точки зрения целесообразно обратиться к тем, кто точно знает, что для этого нужно”.

И в этом смысле деньги не помешают. Европа готова потратить на перевооружение до 936 миллиардов долларов.

Истощенные запасы оружия предстоит пополнить, и мало кто сможет посоревноваться с Украиной — будь то в объемах военного производства или количестве специалистов с богатым опытом создания относительно дешевого и действительно “убойного” оружия.

Те, кто участвует в совместных проектах или уже открыл заводы на Украине, сможет впоследствии рассчитывать на крупные заказы на баснословные суммы. Немецкий оружейный гигант Rheinmetall уже подписался на открытие производства на Украине, а крупнейшая британская оборонная фирма BAE Systems — в числе тех, кто зарегистрировал в стране юридическое лицо.

Размещение на Украине стратегических активов НАТО также предполагает обеспечение определенного уровня безопасности даже без фактического членства страны.

“Если на украинских заводах над совместными проектами будут трудиться немецкие инженеры или британские менеджеры, тем самым вы создаете довольно серьезный сдерживающий фактор для России, чтобы она не била по этим территориям, — сказал бывший директор НАТО по контролю вооружений Уильям Альберк. — Чем теснее вы свяжете ВПК Украины с оборонной промышленностью НАТО и Европы, тем глубже они вовлекутся в процесс принятия решений и тем сильнее окажется сдерживающий фактор”.

Таково коммерческое предложение — так сказать, товар лицом. В чем же подвох? Ну, Украина все еще находится в состоянии войны, и конца боевым действиям не видно. Мы не знаем, как Украина будет выглядеть политически спустя пять лет. Даже если пушки смолкнут, мы точно не знаем, каким окажется мирное урегулирование с точки зрения территории и какие ресурсы и мощности Россия в итоге будет контролировать. И есть все шансы, что Москва продолжит территориальные завоевания.

Кроме того, загвоздка и в том, что на Украине действует военное положение: из-за жесткого контроля оружейного экспорта нет четких сроков, когда инвестор сможет вывезти готовую продукцию из страны — будь то ради прибыли или для собственных нужд. Наконец, военное положение также ставит вопросы об интеллектуальной собственности, подчеркивают источники в оборонной промышленности.

Тем не менее, каковы бы ни были риск, поражение Украины в этом конфликте и, как следствие, еще более осмелевшая Россия — в любом случае худший вариант для НАТО. Многие считают, что доселе Запад, к своему стыду, жертвовал деньги Украине нехотя и сквозь зубы, и что погоня за выгодой стала черным пятном на его репутации. Как сказал другой украинский чиновник: “Мы действительно воюем от имени Запада. Если мы проиграем, Россия не удовольствуется Украиной. Без вашей поддержки мы просто не сможем соперничать с масштабами их оружейной промышленности”.