Перспективная американская ракета Blackbeard GL

Сообщают, что армия США запросила в бюджете на 2026 финансовый год выделение 25 млн долл на проведение интеграции в рамках проекта НХ3 в состав ракетного комплекса HIMARS перспективной высокоточной "недорогой" гиперзвуковой оперативно-тактической (а фактически, средней дальности) ракеты наземного пуска Blackbeard GL (Ground Launch), разрабатываемой основанным в 2022 году американским стартапом Castelion из Силиконовой долины (Калифорния). Ранее в 2024 финансовом году на разработку этой ракеты из бюджета армии США было выделено 118,734 млн долл.

Распространенное американской компанией Castelion изображение, предположительно, опытного образца-демонстратора перспективной оперативно-тактической ракеты Blackbeard GL и опытного образца пусковой установки перспективного универсального наземного ракетного комплекса Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML) (с) Castelion

Castelion провел первое летное испытание прототипа ракеты Blackbeard GL 9 марта 2024 года и с тех пор, по сообщениям СМИ, произвел значительное количество испытательных пусков. В начале 2025 года сообщалось, что стартап привлек от инвесторов 100 млн долл в виде заемных средств и акционерного капитала, а также, помимо контрактов с американской армией, имеет контракты с ВВС и ВМС США.

Характеристики твердотопливной ракеты Blackbeard GL не раскрываются, однако разработчиком заявляется, что ракета должна обеспечить якобы "80% возиожностей" новой американской ракеты Precision Strike Missile (PrSM) в перспективном исполнении Increment 4, при значительно меньшей стоимости. Эти самые "возможности" PrSM Increment 4 тоже пока весьма гадательны, но считается, что PrSM Increment 4 будет иметь дальность стрельбы значительно превышающую 1000 км.

Заявляется, что ракета Blackbeard GL будет иметь головку самонаведения для высокоточного поражения и предназначена для поражения как движущихся, так и стационарных защищенных целей. Ракета Blackbeard GL размещается в разработанном Castelion модульном универсальном транспортно-пусковом контейнере All Up Round and Canister (AUR+C) и должна составить основу разрабатываемого армией США перспективного универсального наземного ракетного комплекса Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML), который предполагается в качестве замены ракетного комплекса HIMARS. Согласно опубликованным фото- и видеоматериалам, опытный образец опционально безэкипажной пусковой установки CAML выполнен на автомобильном шасси Oshkosh 10x10 и имеет четыре контейнера AUR+C, однако неясно является ли этот облик окончательным.

Теперь армия США в качестве переходного решения в бюджете на 2026 фин. год запрашивает выделение 25 млн долл на проведение интеграции в рамках проекта НХ3 транспортно-пусковых контейнеров AUR+C в состав ныне состоящего на вооружении ракетного комплекса HIMARS (использующего контейнеры системы MFOM для стандартных ракет комплексов HIMARS и MLRS). Испытания ракет Blackbeard GL в составе HIMARS предполагается начать в 2026 фин. году, с началом поставок серийных ракет в 2028 фин. году.

Сама компания Castelion сообщает, что в мае 2023 года и в октябре 2024 года получила первый контракты от Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) на "демонстрацию новых подходов к разработке недорогого ударного оружия". В августе 2023 года компания провела первые стендовые испытания инновационного твердотопливного ракетного двигателя диаметром 12 дюймов (305 мм) собственной разработки, основывающегося но новых технологиях смешевых твердых ракетных топлив, а с ноября 2023 по февраль 2024 года провела пять запусков экспериментальных ракет с этим двигателем, который, видимо, и является двигателем ракеты Blackbeard. Вероятно, ракета Blackbeard разрабатывается изначально в авиационном варианте "воздух-поверхность", а на ее основе и создан наземный вариант Blackbeard GL.

Испытательный пуск одного из прототипов ракеты Castelion Blackbeard GL на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния), 2024 год (с) Castelion

Изображение, предположительно, опытного образца опытного образца пусковой установки перспективного универсального наземного ракетного комплекса Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML) с перспективными оперативно-тактическими ракетами Blackbeard GL (с) Castelion