Войти
bmpd.livejournal.com

Перспективная американская ракета Blackbeard GL

55
0
0

Сообщают, что армия США запросила в бюджете на 2026 финансовый год выделение 25 млн долл на проведение интеграции в рамках проекта НХ3 в состав ракетного комплекса HIMARS перспективной высокоточной "недорогой" гиперзвуковой оперативно-тактической (а фактически, средней дальности) ракеты наземного пуска Blackbeard GL (Ground Launch), разрабатываемой основанным в 2022 году американским стартапом Castelion из Силиконовой долины (Калифорния). Ранее в 2024 финансовом году на разработку этой ракеты из бюджета армии США было выделено 118,734 млн долл.

Распространенное американской компанией Castelion изображение, предположительно, опытного образца-демонстратора перспективной оперативно-тактической ракеты Blackbeard GL и опытного образца пусковой установки перспективного универсального наземного ракетного комплекса Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML) (с) Castelion

Castelion провел первое летное испытание прототипа ракеты Blackbeard GL 9 марта 2024 года и с тех пор, по сообщениям СМИ, произвел значительное количество испытательных пусков. В начале 2025 года сообщалось, что стартап привлек от инвесторов 100 млн долл в виде заемных средств и акционерного капитала, а также, помимо контрактов с американской армией, имеет контракты с ВВС и ВМС США.

Характеристики твердотопливной ракеты Blackbeard GL не раскрываются, однако разработчиком заявляется, что ракета должна обеспечить якобы "80% возиожностей" новой американской ракеты Precision Strike Missile (PrSM) в перспективном исполнении Increment 4, при значительно меньшей стоимости. Эти самые "возможности" PrSM Increment 4 тоже пока весьма гадательны, но считается, что PrSM Increment 4 будет иметь дальность стрельбы значительно превышающую 1000 км.

Заявляется, что ракета Blackbeard GL будет иметь головку самонаведения для высокоточного поражения и предназначена для поражения как движущихся, так и стационарных защищенных целей. Ракета Blackbeard GL размещается в разработанном Castelion модульном универсальном транспортно-пусковом контейнере All Up Round and Canister (AUR+C) и должна составить основу разрабатываемого армией США перспективного универсального наземного ракетного комплекса Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML), который предполагается в качестве замены ракетного комплекса HIMARS. Согласно опубликованным фото- и видеоматериалам, опытный образец опционально безэкипажной пусковой установки CAML выполнен на автомобильном шасси Oshkosh 10x10 и имеет четыре контейнера AUR+C, однако неясно является ли этот облик окончательным.

Теперь армия США в качестве переходного решения в бюджете на 2026 фин. год запрашивает выделение 25 млн долл на проведение интеграции в рамках проекта НХ3 транспортно-пусковых контейнеров AUR+C в состав ныне состоящего на вооружении ракетного комплекса HIMARS (использующего контейнеры системы MFOM для стандартных ракет комплексов HIMARS и MLRS). Испытания ракет Blackbeard GL в составе HIMARS предполагается начать в 2026 фин. году, с началом поставок серийных ракет в 2028 фин. году.

Сама компания Castelion сообщает, что в мае 2023 года и в октябре 2024 года получила первый контракты от Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) на "демонстрацию новых подходов к разработке недорогого ударного оружия". В августе 2023 года компания провела первые стендовые испытания инновационного твердотопливного ракетного двигателя диаметром 12 дюймов (305 мм) собственной разработки, основывающегося но новых технологиях смешевых твердых ракетных топлив, а с ноября 2023 по февраль 2024 года провела пять запусков экспериментальных ракет с этим двигателем, который, видимо, и является двигателем ракеты Blackbeard. Вероятно, ракета Blackbeard разрабатывается изначально в авиационном варианте "воздух-поверхность", а на ее основе и создан наземный вариант Blackbeard GL.

Испытательный пуск одного из прототипов ракеты Castelion Blackbeard GL на полигоне в пустыне Мохаве (Калифорния), 2024 год (с) Castelion

Изображение, предположительно, опытного образца опытного образца пусковой установки перспективного универсального наземного ракетного комплекса Autonomous Multi-Domain Launcher (CAML) с перспективными оперативно-тактическими ракетами Blackbeard GL (с) Castelion

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HIMARS
Компании
AFRL
Oshkosh
Проекты
ГЗЛА
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.06 23:19
  • 9529
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.06 20:41
  • 2
Проблемному российскому самолету сменили конструктора
  • 30.06 19:13
  • 0
Ответ на "Су-35 отложат про запас"
  • 30.06 16:48
  • 1
Ковальчук: первая атомная станция для Луны будет готова к 2030 году
  • 30.06 16:09
  • 455
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 30.06 13:19
  • 2
Всемирное Смутное время: хочет ли в действительности Европа воевать - Мнения ТАСС
  • 30.06 12:40
  • 1074
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 30.06 12:25
  • 1
Вьетнам получил третий американский патрульный корабль типа Hamilton
  • 30.06 11:14
  • 3
Су-35 отложат про запас
  • 30.06 10:30
  • 1
Мини-ракеты для "Панцирей" поставили на серийное производство
  • 30.06 10:09
  • 486
Претензии к администрации сайта
  • 30.06 09:56
  • 2
Барражирующие боеприпасы России в СВО: китайская оценка
  • 30.06 09:44
  • 1
Финская наводка: самолеты НАТО отработали прорыв системы ПВО России
  • 30.06 09:25
  • 1
Комиссар ЕС по обороне: Европа должна быть готова построить «миллионы беспилотников», чтобы противостоять РФ в «войне дронов»
  • 30.06 07:26
  • 1
США очертили задачи каждой из бомбивших Иран бомб GBU-57