В RMT призвали министров лейбористского правительства "взять на себя обязательство работать над достижением дипломатического, основанного на переговорах, долгосрочного мирного урегулирования"

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Члены британского железнодорожного, морского и транспортного профсоюза (RMT) потребовали от правительства Соединенного Королевства перестать оказывать военную помощь Украине. Об этом говорится в мирной инициативе, внесенной отделением профсоюза в Паддингтоне (Лондон).

По информации газеты The Daily Telegraph, инициатива, призывающая министров лейбористского правительства "взять на себя обязательство работать над достижением дипломатического, основанного на переговорах, долгосрочного мирного урегулирования", была одобрена на годовом собрании RMT в Манчестере на прошлой неделе.

"Несмотря на поражение консервативного правительства от Лейбористской партии на всеобщих выборах 2024 года, Великобритания продолжает играть воинственную роль в международных делах, поставляя оружие британского производства, военную поддержку, кредиты и миллиарды фунтов стерлингов из государственных средств, безуспешно пытаясь добиться военного поражения России на Украине", - говорится в тексте обращения.

Члены влиятельного в Великобритании транспортного профсоюза заявили, что "отвергают политику снижения уровня жизни" для того, чтобы "финансировать курс на бесконечную и нарастающую войну, которая в прошлом году едва не привела к ядерному армагеддону".

Пресс-секретарь RMT пояснил, что инициатива призывала к деэскалации в зонах конфликтов по всему миру - "в секторе Газа, Йемене и Иране, а также на Украине". Он добавил, что, хотя профсоюз не поддерживает действия Москвы в отношении Киева, "накачивание оружием одной стороны против другой контрпродуктивно с точки зрения создания условий для мирного разрешения" конфликта. Генеральный секретарь RMT Эдди Демпси заявил, что "полностью разделяет позицию профсоюза".

По официальной информации, пакет военной поддержки Великобритании Украине в 2025 году должен составить рекордные £4,5 млрд ($6,2 млрд). В посольстве РФ в Соединенном Королевстве последовательно заявляют о том, что Россия не представляет угрозы для Великобритании и призывают Лондон отказаться от нагнетания антироссийских настроений для увеличения собственных военных бюджетов.