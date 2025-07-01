Украина не в состоянии опустошить склады российских С-400: масштабное производство оперативно восполняет боезапас (Military Watch Magazine, США)

MWM: Украина не в силах истощить российскую ПВО

Украина не способна ослабить российскую ПВО по ряду причин, пишет MWM. Во-первых, Россия достигает успехов в радиоэлектронной борьбе. Во-вторых, она наращивает производство ракет ПВО, да такими темпами, что всему миру впору позавидовать.

Вооруженные силы Украины всё чаще выбирают компоненты российской системы зенитных ракет большой дальности С-400 в качестве ключевой цели для нанесения дистанционных ударов, чтобы подорвать потенциал противовоздушной обороны страны. Примером таких успешных атак стал ракетный удар ATACMS от 23 ноября 2024 года, который уничтожил две пусковые установки системы С-400 в Курской области. Еще один налет ВСУ совершили два месяца спустя, он уничтожил радиолокационную станцию ​​обнаружения 92Н6 недалеко от Белгорода (информация об ударе по мобильному радару под Белгородом 17 января 2025 года официально не подтверждена Минобороны России. — Прим. ИноСМИ).

Совсем недавно атака была нацелена на систему С-400 в Крыму, а кадры, опубликованные Главным управлением разведки Украины, показывают уничтожение двух многофункциональных радаров управления огнем 92Н2Е, двух систем дальнего обзора 91Н6Е и одной батареи ракет класса "земля-воздух" (информация не подтверждена ничем, кроме нескольких украинских источников. — Прим. ИноСМИ). "Операции по нацеливанию на радары ПВО будут продолжены", — пояснило тогда ведомство. Эти украинские атаки осуществлялись при мощной поддержке западных систем спутникового наведения, данных электронной разведки с самолетов, действующих вблизи театра военных действий, а также при содействии натовских военнослужащих и подрядчиков, которые оказали существенную поддержку в опознавании целей.

Способность Украины подорвать возможности российской противовоздушной обороны всегда была ограничена множеством факторов. Среди очевидных — значительные успехи, достигнутые системами радиоэлектронной борьбы в деле вывода из строя высокоточного управляемого оружия, такого как баллистические ракеты ATACMS, а также массовое уничтожение боеприпасов. Киев слишком зависит от западных поставок, а мест, откуда можно напрямую взять такие ракеты, не так уж много.

Однако есть еще один фактор, который ограничивает возможности ВСУ по подрыву противовоздушной обороны России. Это успех Москвы в значительном наращивании производства С-400, которое сегодня кратно превышает масштабы производства любой сопоставимой системы, представленной за рубежом. Хотя изначально разработка и ввод в эксплуатацию С-400 усложнялись чрезвычайным упадком российского оборонного сектора после распада Советского Союза. 25 августа 2000 года Кремль одобрил новую программу поддержки разработки и производства С-400 путем возрождения отечественной ракетной промышленности.

В рамках этой программы построены три крупных объекта, включая новое звено Обуховского завода в Санкт-Петербурге, завод "Авитек" в Кирове, который был полностью модернизирован, и НМП в Нижнем Новгороде. После завершения работ в середине 2010-х предприятия вносят совместный вклад в масштабное производство, позволяя ежегодно выпускать с конвейера несколько партий новеньких С-400.

Подчеркивая масштабы производства С-400 и других систем противовоздушной обороны, президент Владимир Путин во время визита на Обуховский завод в январе 2023 года заявил, что оборонный сектор России производит ракет ПВО в год эквивалентно тому, сколько изготавливает весь остальной мир вместе взятый.

"Сейчас мы с коллегами, с вашими руководителями разговаривали: мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год более чем в три раза больше, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша "оборонка" производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И всё это не может не вселять уверенность в том, что победа будет за нами", — сказал тогда Путин.

Хотя остается весьма сомнительным вывод, действительно ли создание ракет ПВО в России сопоставимо с производством во всем остальном мире вместе взятом, ведь значительные масштабы оборонной промышленности в том же Китае и Северной Корее остаются засекреченными. Возможно, только эти две страны способны превзойти совокупные производственные мощности стран НАТО.

Таким образом, украинские атаки могут вызвать серьезные неудачи и сорвать планы Кремля по быстрому развертыванию своих дальнобойных ракет класса "земля-воздух". Однако вероятность того, что ВСУ серьезно истощат возможности противовоздушной обороны или значительно сократят количество систем С-400, находящихся в эксплуатации в России, остается крайне спорной.

Продолжающийся экспорт установок С-400 за границу, а именно в Индию и Белоруссию, а также усилия Москвы по поиску новых экспортных клиентов лишний раз доказывают, что критической нагрузки на российский арсенал попросту нет.