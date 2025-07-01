Могучий M-1 Abrams против смертоносного Т-90 (The National Interest, США)

Созданный в 1970-х годах танк Abrams уже 35 лет служит главной опорой американских бронетанковых сил. Между тем танкостроение не стоит на месте и в других частях мира. СССР давно нет, и нам больше не грозит наступление Красной армии, однако Россия продолжает создавать новую бронетехнику. Самый новый из танков — это мощный танк T-90. Кто бы вышел победителем, если бы эти танки встретились в бою?

Созданный в 1970-х годах основной боевой танк Abrams уже 35 лет служит главной опорой американских бронетанковых сил. За это время его неоднократно модернизировали. Он получил новую 120-миллиметровую пушку вместо старой 105- миллиметровой, а его броня постоянно совершенствуется. Внутри танк также до неузнаваемости изменился - машины последней модификации M1A2 SEP v.2 полностью оснащены цифровым и сетевым оборудованием. Сухопутные войска США также планируют создать новую версию Abrams - M1A3, - серьезно усовершенствовав заслуженный танк и уменьшив его сильно возросший в результате постоянных модернизаций вес.

Между тем танкостроение не стоит на месте и в других частях мира. Советского Союза давно нет, и нам больше не грозит наступление Красной армии через Фульдский коридор, однако Россия продолжает создавать новую бронетехнику. Самый новый из танков, состоящих у нее на вооружении - это мощный основной боевой танк T-90. Стоит заметить, что большинство западных держав больше не считает основные боевые танки приоритетным направлением.

Т-90 - модификация T-72. Российское правительство решило пойти по этому пути после того, как более сложный T-80 плохо показал себя во время Чеченских войн. Речь, в сущности, идет о T-72, оснащенном более совершенными системами с Т-80У, но без его неудачного газотурбинного двигателя. Вместо этого в наиболее распространенной версии Т-90 используется 1000-сильный дизельный двигатель, делающий ее удельную мощность далекой от идеала. Танк оборудован многослойной броней, динамической защитой и комплексом оптико-электронного подавления. Пушка у него осталась 125-миллиметровой. В целом это грозная машина, намного более эффективная, чем ее предшественники.

По характеристикам M1A2 превосходит Т-90 - но и по цене тоже, причем намного. Американская доктрина - результат многолетней аналитической работы - считает главным для танка первым засечь противника и первым по нему ударить. Танки Abrams на это и рассчитаны.

Преимущества в поединке M1 обеспечивают современные сенсорные системы и система управления огнем, постоянно совершенствующаяся урановая броня и мощные бронебойные снаряды M829. Новая, намного улучшенная их версия M829E4 пошла в производство в прошлом июле. Эта модификация снарядов, благодаря которым, как считается, американская армия с легкостью перемолола иракские бронетанковые силы во время Первой войны в Персидском заливе, сильно увеличивает эффективность 120-миллиметровой пушки M256.

M1A2 SEP v.2 постоянно улучшается. Согласно бюджетной отчетности Сухопутных войск, упор конструкторы делают на сетевые технологии, мобильность и защиту.

Полномасштабная работа над M1A3 предположительно начнется в ближайшие годы. Улучшены, вероятно, будут все характеристики танка. Новая модификация должна стать заметно легче и мобильнее. При этом ее защита также будет улучшена, а компьютерные системы и сенсоры - намного усовершенствованы.

Отметим, что разработка M1A3 - и, тем более, введение его в строй - не входят сейчас в число приоритетов для Сухопутных войск. После вывода американских наземных сил из Ирака и Афганистана позиции Сухопутных войск ослабли. Теперь они ищут новую нишу в рамках новой доктрины, фокусирующейся на тихоокеанском направлении. Даже с учетом действий России на Украине никто всерьез не ожидает, что Соединенные Штаты в обозримом будущем ввяжутся в новую большую неядерную сухопутную войну. Таким образом, наиболее вероятный сценарий, при котором американские силы могут столкнуться с чем-то вроде Т-90, - это очередная гибридная война, в условиях которой могут найтись более экономные способы справиться с отдельными группами вражеской бронетехники.

Дейв Маджумдар - редактор военного отдела The National Interest.