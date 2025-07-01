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ТАСС

В Кремле объяснили, от чего зависит динамика переговоров по Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Михаил Синицын/ ТАСС

Процесс зависит от поведения Киева и эффективности посредничества США, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Позиция Москвы в украинском урегулировании понятна, поэтому продвижение процесса во многом зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона. Важно учитывать также реалии на земле, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, от кого и от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине. "Зависит очень многое, естественно, от позиции киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона", - указал представитель Кремля.

Он напомнил, что позиция России "хорошо известна". "Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать. Вот, собственно, все эти слагаемые образуют общую картину. Она сложная, непростая, но будет зависеть именно от них", - резюмировал Песков. Его слова показали в эфире белорусского телеканала "Первый информационный". Они были записаны на полях встреч в формате ЕАЭС, состоявшихся в Минске 26-27 июня. 

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Россия
США
Украина
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