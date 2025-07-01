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Военное обозрение

«6 кратеров на 12 GBU-57»: китайские военные эксперты считают, что двух бомб на одну «точку входа» недостаточно, чтобы полностью уничтожить объект в иранском Фордо

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские военные эксперты спустя несколько дней после применения ВВС США сверхтяжёлых проникающих авиабомб GBU-57 по ядерным объектам Ирана решили дать свою оценку процессу и итогу бомбардировок.

Напомним, что, по заявлению американской стороны, 12 авиабомб GBU-57 были сброшены на объект в Фордо, ещё 2 – на ядерный центр в Натанзе. Из открытых источников - глубина лаборатории на объекте Фордо находится на глубине не менее 80 м в гранитной скальной породе.

Китайская пресса:

Эта операция («Полуночный молот») ознаменовала собой боевой дебют самого мощного в мире неядерного средства для уничтожения бункеров — боеприпаса, специально разработанного для поражения укреплённых или глубоко заглублённых целей, недоступных для обычных бомб.

Отмечается, что ранее в открытых источниках публиковалась информация о том, что в арсенале США таких бомб, как GBU-57, всего 20 единиц. Если было сброшено 14, то, чисто арифметически, осталось шесть бомб.

Китайский эксперт Ду Вэньлун:

Это была вторая по продолжительности миссия за всю историю стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. Она длилась, как говорят американцы, 37 часов. Несмотря на то, что удар успешно достиг цели, масштабы внутренних повреждений неясны. Удар, возможно, повредил горную структуру, но попал ли он в сам объект, неизвестно.

Эксперт считает, что при тех параметрах сброса, которые были озвучены в США, могло остаться ещё до 30 метров скальной породы, которую не пробили GBU-57, сброшенные на объект в Фордо.

Другой китайский аналитик Сун Чжунпин:

На снимках видны 6 кратеров. Получается, что каждый из кратеров – результатов ударов 2-х противобункерных бомб. Это было сделано в попытке усилить проникновение. Если целью было полное уничтожение таких объектов, как Фордо или Натанз, то миссия, скорее всего, провалилась.

Одна GDU-57 способна пробить до 20 м бетонной толщи.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечено, что, если бы все бомбы легли «в одну точку», тогда можно было бы говорить о том, что от ядерного центра в Фордо ничего не осталось, но количество кратеров на снимке свидетельствует о том, что в одну точку 12 авиабомб точно не легли. Отсюда и сомнения, что они могли пробить 80 м гранита.

Тем временем отмечается, что американское применение GBU-57 может послужить важным уроком для ВВС КНР. Гонконгское издание SCMP напоминает, что в арсенале у НОАК есть DF-15C. Но это не авиабомба, а ракета тактического комплекса. Считается, что она способна поражать укреплённые убежища и подземные командные пункты противника. И тоже вряд ли на глубину 80 метров.

Считается, что DF-15С способна поразить тайваньский военный объект в Юйшане, на самой высокой точке острова. В целом же ракета с дальностью около 700 км обеспечивает Народно-освободительной армии Китая значительный потенциал для нанесения ударов по целям на Окинаве, севере Вьетнама, в Нью-Дели и на Тайване.

Также на вооружении НОАК есть авиабомбы GB-1000 массой в 1 тонну, но, вполне очевидно, что если бы Китаю пришлось иметь дело с объектами, подобному Фордо, то вряд ли бы эти боеприпасы в неядерном исполнении ему помогли.

Сун Чжунпин:

Что касается удара США - на этот раз, хотя он и был ожидаем, он был далёк от совершенства. На самом деле это показывает, что сброс боеприпасов с пилотируемых бомбардировщиков может быть не самым эффективным решением в будущих военных конфликтах.
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Вьетнам
Иран
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США
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Продукция
B-2 Spirit
GBU-57
Проекты
Ядерный щит
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