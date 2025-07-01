«6 кратеров на 12 GBU-57»: китайские военные эксперты считают, что двух бомб на одну «точку входа» недостаточно, чтобы полностью уничтожить объект в иранском Фордо

Источник изображения: topwar.ru
Китайские военные эксперты спустя несколько дней после применения ВВС США сверхтяжёлых проникающих авиабомб GBU-57 по ядерным объектам Ирана решили дать свою оценку процессу и итогу бомбардировок.
Напомним, что, по заявлению американской стороны, 12 авиабомб GBU-57 были сброшены на объект в Фордо, ещё 2 – на ядерный центр в Натанзе. Из открытых источников - глубина лаборатории на объекте Фордо находится на глубине не менее 80 м в гранитной скальной породе.
Китайская пресса:
Отмечается, что ранее в открытых источниках публиковалась информация о том, что в арсенале США таких бомб, как GBU-57, всего 20 единиц. Если было сброшено 14, то, чисто арифметически, осталось шесть бомб.
Китайский эксперт Ду Вэньлун:
Эксперт считает, что при тех параметрах сброса, которые были озвучены в США, могло остаться ещё до 30 метров скальной породы, которую не пробили GBU-57, сброшенные на объект в Фордо.
Другой китайский аналитик Сун Чжунпин:
Одна GDU-57 способна пробить до 20 м бетонной толщи.
Источник изображения: topwar.ru
Отмечено, что, если бы все бомбы легли «в одну точку», тогда можно было бы говорить о том, что от ядерного центра в Фордо ничего не осталось, но количество кратеров на снимке свидетельствует о том, что в одну точку 12 авиабомб точно не легли. Отсюда и сомнения, что они могли пробить 80 м гранита.
Тем временем отмечается, что американское применение GBU-57 может послужить важным уроком для ВВС КНР. Гонконгское издание SCMP напоминает, что в арсенале у НОАК есть DF-15C. Но это не авиабомба, а ракета тактического комплекса. Считается, что она способна поражать укреплённые убежища и подземные командные пункты противника. И тоже вряд ли на глубину 80 метров.
Также на вооружении НОАК есть авиабомбы GB-1000 массой в 1 тонну, но, вполне очевидно, что если бы Китаю пришлось иметь дело с объектами, подобному Фордо, то вряд ли бы эти боеприпасы в неядерном исполнении ему помогли.
Сун Чжунпин: