Литва создала на границе с Белоруссией и РФ 27 инженерных парков со средствами противодействия мобильности

Минск. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На границе Литвы с Белоруссией и Россией сформировано 27 инженерных парков с "зубами дракона", противотанковыми "ежами" и другими средствами контрмобильности, сообщила в воскресенье пресс-служба литовского Минобороны.

"Литва совместно с Латвией, Эстонией и Польшей взяла на себя инициативу по инициированию проекта по защите восточной границы Европейского союза, который укрепит границу с Россией и Беларусью протяженностью 2300 км", - говорится в сообщении.

"Проект основывается на существующих национальных инициативах - Балтийской линии обороны и польском "Восточном щите", - обеспечивая эффективное использование ресурсов и избегая дублирования мер. Он связывает, синхронизирует и демонстрирует совместные действия государств по защите своих границ", - отмечает Минобороны Литвы.

В ведомстве подчеркнули, что "Литва уже предпринимает конкретные шаги - на границе с Россией и Беларусью создано 27 инженерных парков, где накапливаются такие средства, как "зубы дракона", "ежи", бетонные заграждения, колючая проволока, морские контейнеры".

"Реализуются и дополнительные меры контрмобильности: углубление мелиоративных рвов, формирование лесных аллей, сохранение лесных массивов, укрепление бродов через Неман. Развиваются возможности армии по минированию, что значительно повысит общую эффективность обороны", - добавили в пресс-службе.