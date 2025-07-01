MWM: Россия уничтожила 27 из 31 танка "Абрамс" ВСУ — следующая партия на очереди

Россия подбила почти 90% танков Abrams, предоставленных Украине США, пишет MWM. Теперь на очереди следующая поставка. Своими изношенными списанными "Абрамсами" с ВСУ решила поделиться Австралия. А ведь с ними случится то же самое, прогнозирует автор.

Публикация недавних снимков, сделанных в Польше, подтвердила прибытие в страну списанных танков австралийской армии — Abrams модификации M1A1, которые правительство страны ранее пообещало передать на нужды ВСУ. Польша служит главным транспортным хабом для переброски западной военной техники, активно поставляемой Киеву после начала полномасштабных боевых действий в феврале 2022 года. Появление в стране "Абрамсов" в австралийском камуфляже указывает на то, что первые поставки боевых машин, вероятно, неизбежны.

Данная модель танков была постепенно снята с эксплуатации в Австралии ввиду возраста, а на замену им минобороны заказало в Соединенных Штатах более современные M1A2 SEPv3. Планы по поставке списанных "Абрамсов" Киеву впервые озвучены Канберрой в октябре 2024 года. Ряд источников впоследствии сообщил, что Вашингтон долго не разрешал отправлять эти машины на Украину, из-за чего они появились на польской территории лишь накануне, а не в прошлом году.

Танковые экипажи украинской армии впервые прошли обучение на "Абрамсах" в сентябре 2023 года, после чего 31 новый танк поставили в качестве помощи от Вашингтона, переброску боевых машин осуществили в том же месяце. Танки впервые появились на фронтовых операциях не ранее февраля 2024 года, однако быстро начали нести колоссальные потери. Спустя шесть месяцев Украина потеряла две трети из поставленного США парка техники — 20 из 31 единицы. К началу июня 2025 года украинская армия, по независимым оценкам, потеряла уже 87 процентов американских танков — 27 из 31 машины уничтожены или захвачены в боях.

Перед тем как появиться на линии боевого соприкосновения, поставленные Америкой танки широко приветствовались в западном мире как вероятный переломный фактор конфликта, который обеспечит ВСУ решающее преимущество на передовой. Последовавшее за этим эффективное уничтожение большей части парка "Абрамсов" вызвало серьезные вопросы, главный из которых: сколько проживут 49 дополнительных машин, которые вот-вот должны появиться на фронте.

В отличие от недавно сошедших с конвейера танков Abrams, ранее переданных Киеву Соединенными Штатами Америки, 49 машин из Австралии уже отслужили десятилетия и считаются полностью изношенными, что, как ожидается, значительно снижает их готовность и поднимает требования к техобслуживанию. В разговоре с ABC News один информированный американский источник, имеющий доступ к информации о передаче, предупредил, что украинская армия наверняка сочтет эти машины "тяжелыми в эксплуатации и обслуживании".

Сомнения относительно полезности машин высказывались широко, а один неназванный военный чиновник, выступая перед Австралийской вещательной корпорацией, подчеркнул их уязвимости, в частности заявив: "Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти танки: крыша является самым уязвимым местом, а сейчас беспилотники — основной вид вооружения". Большинство "Абрамсов", попавших на видео в уже подбитом состоянии, поражено управляемой артиллерией или беспилотниками-камикадзе с видом от первого лица, хотя есть подтверждения, что одна машина точно уничтожена российским танком Т-72Б3.

Украинский персонал неоднократно выражал недовольство танком Abrams.При этом в качестве аргументов приводились технические проблемы, такие как уязвимость электронных компонентов к естественному конденсату, а также плохие боевые характеристики. Поскольку это самый тяжелый класс танков в мире, на них ставят сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании которого намного выше, чем у танков T-72 и T-64, составляющих основу парка ВСУ.

Остаются неясными перспективы, в какой степени австралийская помощь решит проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм пушки "Абрамсов", которая также стала серьезной проблемой для украинских подразделений. Несмотря на многочисленные недостатки, поставки дадут ВСУ танк, который намного эффективнее, чем большинство имеющихся в ее распоряжении машин более низкого класса. Речь о немецких Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены из "вторых рук" после десятилетий эксплуатации и прославились многочисленными техническими изъянами. У основных поставщиков оружия на Украину из Восточной Европы фактически закончились резервы советских Т-72, а модификаций Т-64 или Т-80 в каком-либо серьезном количестве у них никогда не было. Всё это делает поставку танков западного стандарта — Abrams и Leopard 2 — фактически единственной возможностью для Киева минимально восполнить потери.

Если новые танки Abrams будут развернуты на передовой, вполне вероятно, что они понесут столь же высокие показатели боевых потерь, как и предыдущая 31 машина. Быстрорастущее давление со стороны российской армии повышает шансы, что австралийская бронетехника появится на фронте намного раньше запланированных сроков без должной предварительной подготовки.

Если российско-украинский конфликт продолжится до второй половины 2026 года и далее и текущие темпы потерь бронетехники ВСУ сохранятся, западные страны столкнутся с серьезной проблемой. Им придется начать поставки принципиально другого вооружения, относящегося к текущим стандартам НАТО. Этот сценарий, в свою очередь, может привести к серьезному наращиванию военной помощи со стороны Соединенных Штатов, включая новые "Абрамсы".

Хотя Россия смогла вывести тысячи боевых танков советского производства со складов, чтобы восполнить собственные потери, страна с начала 2022 года втрое повысила производство новых модификаций Т-90, при этом количество выходящих с конвейера машин тоже должно увеличиться. Одновременно с этим анонсируется, что более дорогой Т-80 возвращается в массовое производство.