Алания считается одним из наиболее востребованных направлений в Турции для покупки новой недвижимости. На территории курорта активно ведется строительство жилых комплексов, которые привлекают инвесторов продуманными планировками, стильной архитектурой и качественной внутренней отделкой.

Возведением многоквартирных домов занимается множество девелоперов. К числу лучших из них относится строительная компания Nordic Property, которая может предложить вкладчикам комфортабельные апартаменты по привлекательным ценам. В статье мы расскажем, что это за застройщик, в чем его преимущества и какие дома он строит.

Немного о застройщике

Nordic Property присутствует на турецком рынке недвижимости с 2014 года. За время своей деятельности компания сумела завоевать безукоризненную репутацию и обрести звание одного из лидеров современного строительства в Турции. Ее главная специализация — строительство объектов комфорт-, бизнес- и элитного класса на Средиземноморском побережье. Если вы ищете качественное жилье для личного пользования или сдачи в аренду, девелопер поможет купить квартиру в Алании под любой бюджет и цели приобретения.

География строительства Nordic Property охватывает всю территорию Аланийского региона. Компания реализует современные комплексы, которые возводятся с использованием высококачественных и проверенных материалов. Покупая жилье у застройщика, инвесторы получают множество преимуществ:

Большой выбор новых квартир в разных локациях и ценовых категориях.

Возможность приобретения жилплощади в рассрочку.

Строительство по передовым скандинавским стандартам.

Своевременная сдача жилых комплексов.

Первоклассное послепродажное обслуживание, включая заключение контрактов с коммунальными службами, поиск арендаторов и помощь в страховании недвижимого имущества.

Актуальные новостройки компании Nordic Property в Алании

В портфеле Nordic Property насчитывается 7 реализованных комплексов и 4 строящихся объекта. Компания делает акцент на эксклюзивность в каждой детали и предлагает к продаже уникальные новостройки в Алании, сочетающие оригинальную архитектуру, функциональность и стильный дизайн.

Nordic Art 2

Комплекс Nordic Art 2 возводится в одном из самых популярных среди инвесторов районе — Махмутларе. Локация находится всего в 12 км от центральной части Алании и активно застраивается новыми здания, в том числе на первой береговой линии. Новостройка от Nordic Property расположена всего в двух шагах от пляжа. С севера от строящегося здания проходит главная улица района — Барбаросса, где работают магазины, рестораны и другие объекты инфраструктуры.

В планах застройщика — возведение двух жилых блоков, рассчитанных на 92 квартиры. В новостройке предусмотрена собственная инфраструктура — бассейны, спортивная зона, SPA, крытая автостоянка и многое другое. Если вы ищете квартиры от застройщика в Алании Турции в категории премиум-класса, Nordic Art 2 — это то, что вам нужно.

Nobby Comfort

Nobby Comfort представляет собой 10-этажный жилой комплекс с инфраструктурой, состоящий из одного корпуса на 63 квартиры. Недвижимость здесь приобретают сторонники спокойного проживания, поскольку строительство ведется в одном из самых тихих и зеленых районов курорта — Тосмуре. К главным плюсам новостройки относятся:

Многогранная внутренняя инфраструктура — бассейны, тренажерный зал, зона барбекю, римская парная и др.

Установка проточного водонагревателя в каждой квартире.

Передача жилья в собственность с готовой отделкой и кухонным гарнитуром.

Собственный живописный сад с ярким ландшафтным дизайном.

Nobby Garden 2

Nobby Garden 2 построен в активно развивающемся районе Авсаллар. В этой локации еще нет большого наплыва туристов, поэтому современное жильё в новостройках часто приобретается для семейного проживания. В состав ЖК входит один корпус на 72 квартиры. К продаже предлагаются апартаменты и дуплексы, в которые можно заселяться сразу после оформления права собственности. В распоряжение жильцов представляются бассейны, турецкий хамам, массажная комната и другие объекты инфраструктуры, которые делают проживание в Nobby Garden 2 максимально комфортным.

Nordic Art

Комплекс Nordic Art введен в эксплуатацию в 2024 году. Его отличают эффектная архитектура, большой выбор вариантов недвижимости (от 1+1 до лофтов и дуплексов) и удачное расположение в предгорьях Торосских гор, в экологически чистом районе Каргыджак. Здание сконструировано таким образом, что все апартаменты имеют виды на море. На территории находится продуманная внутренняя инфраструктура, а в каждой квартире установлена система «Умный дом».

Если вы заинтересованы в покупке ликвидных апартаментов в Алании, новые жилые комплексы от Nordic Property станут идеальным решением. Строительная компания поможет вам обзавестись комфортабельным жильем, предоставит качественный послепродажный сервис, а при необходимости окажет содействие в получении ВНЖ.