Войти

Новые жилые комплексы от Nordic Property в Алании

513

Алания считается одним из наиболее востребованных направлений в Турции для покупки новой недвижимости. На территории курорта активно ведется строительство жилых комплексов, которые привлекают инвесторов продуманными планировками, стильной архитектурой и качественной внутренней отделкой.

Возведением многоквартирных домов занимается множество девелоперов. К числу лучших из них относится строительная компания Nordic Property, которая может предложить вкладчикам комфортабельные апартаменты по привлекательным ценам. В статье мы расскажем, что это за застройщик, в чем его преимущества и какие дома он строит.

Немного о застройщике

Nordic Property присутствует на турецком рынке недвижимости с 2014 года. За время своей деятельности компания сумела завоевать безукоризненную репутацию и обрести звание одного из лидеров современного строительства в Турции. Ее главная специализация — строительство объектов комфорт-, бизнес- и элитного класса на Средиземноморском побережье. Если вы ищете качественное жилье для личного пользования или сдачи в аренду, девелопер поможет купить квартиру в Алании под любой бюджет и цели приобретения.

География строительства Nordic Property охватывает всю территорию Аланийского региона. Компания реализует современные комплексы, которые возводятся с использованием высококачественных и проверенных материалов. Покупая жилье у застройщика, инвесторы получают множество преимуществ:

  • Большой выбор новых квартир в разных локациях и ценовых категориях.
  • Возможность приобретения жилплощади в рассрочку.
  • Строительство по передовым скандинавским стандартам.
  • Своевременная сдача жилых комплексов.
  • Первоклассное послепродажное обслуживание, включая заключение контрактов с коммунальными службами, поиск арендаторов и помощь в страховании недвижимого имущества.

Актуальные новостройки компании Nordic Property в Алании

В портфеле Nordic Property насчитывается 7 реализованных комплексов и 4 строящихся объекта. Компания делает акцент на эксклюзивность в каждой детали и предлагает к продаже уникальные новостройки в Алании, сочетающие оригинальную архитектуру, функциональность и стильный дизайн.

Жилой комплекс Nordic Art 2

Nordic Art 2

Комплекс Nordic Art 2 возводится в одном из самых популярных среди инвесторов районе — Махмутларе. Локация находится всего в 12 км от центральной части Алании и активно застраивается новыми здания, в том числе на первой береговой линии. Новостройка от Nordic Property расположена всего в двух шагах от пляжа. С севера от строящегося здания проходит главная улица района — Барбаросса, где работают магазины, рестораны и другие объекты инфраструктуры.

В планах застройщика — возведение двух жилых блоков, рассчитанных на 92 квартиры. В новостройке предусмотрена собственная инфраструктура — бассейны, спортивная зона, SPA, крытая автостоянка и многое другое. Если вы ищете квартиры от застройщика в Алании Турции в категории премиум-класса, Nordic Art 2 — это то, что вам нужно.

Жилой комплекс Nobby Comfort

Nobby Comfort

Nobby Comfort представляет собой 10-этажный жилой комплекс с инфраструктурой, состоящий из одного корпуса на 63 квартиры. Недвижимость здесь приобретают сторонники спокойного проживания, поскольку строительство ведется в одном из самых тихих и зеленых районов курорта — Тосмуре. К главным плюсам новостройки относятся:

  • Многогранная внутренняя инфраструктура — бассейны, тренажерный зал, зона барбекю, римская парная и др.
  • Установка проточного водонагревателя в каждой квартире.
  • Передача жилья в собственность с готовой отделкой и кухонным гарнитуром.
  • Собственный живописный сад с ярким ландшафтным дизайном.

Жилой комплекс Nobby Garden 2

Nobby Garden 2

Nobby Garden 2 построен в активно развивающемся районе Авсаллар. В этой локации еще нет большого наплыва туристов, поэтому современное жильё в новостройках часто приобретается для семейного проживания. В состав ЖК входит один корпус на 72 квартиры. К продаже предлагаются апартаменты и дуплексы, в которые можно заселяться сразу после оформления права собственности. В распоряжение жильцов представляются бассейны, турецкий хамам, массажная комната и другие объекты инфраструктуры, которые делают проживание в Nobby Garden 2 максимально комфортным.

Жилой комплекс Nordic Art

Nordic Art

Комплекс Nordic Art введен в эксплуатацию в 2024 году. Его отличают эффектная архитектура, большой выбор вариантов недвижимости (от 1+1 до лофтов и дуплексов) и удачное расположение в предгорьях Торосских гор, в экологически чистом районе Каргыджак. Здание сконструировано таким образом, что все апартаменты имеют виды на море. На территории находится продуманная внутренняя инфраструктура, а в каждой квартире установлена система «Умный дом».

Если вы заинтересованы в покупке ликвидных апартаментов в Алании, новые жилые комплексы от Nordic Property станут идеальным решением. Строительная компания поможет вам обзавестись комфортабельным жильем, предоставит качественный послепродажный сервис, а при необходимости окажет содействие в получении ВНЖ.

  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Разное
Недвижимость
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.06 01:16
  • 9503
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.06 23:44
  • 1
«Герани» предложили вооружить ракетами
  • 27.06 22:24
  • 0
Вопросы к "В военной разведке США заявляют, что возможные выводы об уроне ядерной программе Ирана носят очень предварительный характер - СМИ"
  • 27.06 20:15
  • 1
Ответ на "Россия не нашла в трофейных танках ничего прорывного"
  • 27.06 18:30
  • 454
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 27.06 16:42
  • 0
Оркестр калибра: симфония для Полонеза
  • 27.06 15:14
  • 1059
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 27.06 12:38
  • 0
Уступит Брюссель Варшаве или проявит гибкость?
  • 27.06 12:03
  • 1
Конца конфликту не видно, а экономика Украины балансирует на грани (The Washington Post, США)
  • 27.06 11:19
  • 2
США профинансируют способный сбросить атомную бомбу на Россию аппарат
  • 27.06 10:20
  • 0
Расширяя границы
  • 27.06 09:39
  • 0
Диалог в тени санкций
  • 27.06 05:47
  • 0
В свете форумных обсуждений - о ЗРК объектово-зональной и войсковой ПВО РФ
  • 26.06 22:56
  • 0
Ответы в теме "Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС"
  • 26.06 18:50
  • 2
Критически важное микроэлектронное предприятие остановлено из-за убыточных цен на гособоронзаказ