Весовые категории UFC — это основа смешанных единоборств, обеспечивающая справедливость, безопасность и зрелищность. Без них ММА превратилось бы в хаотичное противостояние, где физическое превосходство затмевало бы технику и стратегию. Более того, весовые рамки напрямую влияют не только на стиль ведения боя, но и на прогнозы букмекеров: именно поэтому так популярны юфс коэффициенты, с помощью которых фанаты пытаются предугадать исход поединков.

В этой статье мы разберём, как устроены весовые категории в ММА, почему каждая весовая категория важна, как они влияют на карьеру бойцов и сколько килограммов составляет наилегчайший вес UFC.

История эволюции весовых категорий

Весовые категории в ММА не всегда были стандартом. Когда UFC проводила первые турниры в 1993 году, бойцы соревновались без разделения по весу. Легендарный Ройс Грейси, весивший около 80 кг, побеждал более тяжёлых соперников, полагаясь на бразильское джиу-джитсу. Однако такие поединки подчёркивали неравенство: крупные бойцы часто доминировали за счёт массы. К концу 1990-х атлетические комиссии США начали требовать чётких правил, и в 2001 году UFC ввела первые официальные весовые категории. Изначально их было пять: лёгкий, полусредний, средний, полутяжёлый и тяжёлый. Со временем, с ростом популярности ММА, добавились наилегчайший, легчайший и полулёгкий веса, а также женские дивизионы. Весовые категории UFC стали образцом для других промоушенов, задав стандарты справедливости и безопасности.

Весовые категории в ММА. Источник: UFC

Почему весовые категории — основа ММА

В 1990-е годы первые турниры UFC напоминали эксперимент: бойцы разного веса и стилей встречались в октагоне без чётких правил. Лёгкий кикбоксёр мог столкнуться с тяжёлым борцом, что часто приводило к односторонним поединкам. Чтобы сделать бои справедливыми, организаторы ввели весовые категории в ММА, разделив бойцов по массе тела.

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Сегодня весовая категория определяет не только физические параметры, но и стратегию боя. Лёгкие бойцы выигрывают за счёт скорости и выносливости, тяжёлые — за счёт силы и мощи. Без весовых категорий ММА потеряло бы баланс, а риски для здоровья бойцов выросли бы многократно. Весовые категории UFC стали стандартом, которому следуют многие промоушены.

Мужские весовые категории UFC: от наилегчайшего до тяжёлого

В UFC действует восемь мужских весовых категорий, каждая со своими особенностями, звёздами и стилями. Вот как они устроены:

Категория Вес (кг) Особенности Наилегчайший до 56,7 Высокая скорость, технические бои. Легенды: Деметриус Джонсон, Генри Сехудо. Легчайший до 61,2 Тактические поединки, быстрые комбинации. Звёзды: Доминик Круз, Шон О’Мэлли. Полулёгкий до 65,8 Динамичные бои, яркие нокауты. Имена: Жозе Альдо, Александр Волкановски. Лёгкий до 70,3 Самый конкурентный дивизион. Хабиб Нурмагомедов, Джастин Гейджи, Ислам Махачев. Полусредний до 77,1 Баланс силы и техники. Камару Усман, Леон Эдвардс. Средний до 83,9 Универсальные бойцы. Андерсон Сильва, Исраэль Адесанья, Дрикус Дю Плесси. Полутяжёлый до 93 Мощь и контроль. Джон Джонс, Гловер Тейшейра, Магомед Анкалаев. Тяжёлый до 120,2 Разрушительные удары. Фрэнсис Нганну, Том Аспиналл, Александр Волков.

Наилегчайший вес UFC сколько кг? Это до 56,7 кг — дивизион, где Деметриус Джонсон установил рекорд по защитам титула, демонстрируя невероятную технику и скорость. Тактика в разных категориях сильно различается. Например, в наилегчайшем весе бойцы часто полагаются на молниеносные комбинации и борьбу в партере, как это делал Джонсон. В тяжёлом весе, напротив, акцент на нокаутирующих ударах, что доказал Фрэнсис Нганну, чьи попадания завершали бои за секунды.

Деметриус Джонсон. Источник: UFC

Почему нет супертяжёлого дивизиона?

Супертяжёлый вес (свыше 120,2 кг) в UFC отсутствует по нескольким причинам. Во-первых, бойцов такого веса с высоким уровнем подготовки немного. Во-вторых, поединки супертяжей часто менее динамичны, что снижает зрелищность. Наконец, повышенные риски травм и сложность организации делают этот дивизион коммерчески невыгодным. В других промоушенах, таких как PRIDE, супертяжи были популярны, но UFC делает ставку на безопасность и конкуренцию.

Женские весовые категории UFC. Источник: UFC

Женские весовые категории UFC: прорыв и звёзды

Женское ММА в UFC прошло путь от скептицизма до признания. В начале 2010-х президент UFC Дана Уайт сомневался в перспективах женских боёв, но успех Ронды Роузи изменил всё. Сегодня женские весовые категории UFC включают четыре дивизиона:

Категория Вес (кг) Особенности Минимальный до 52,2 Тактика и выносливость. Вейли Жанг, Роуз Намаюнас, Карла Эспарза. Наилегчайший до 56,7 Технические поединки. Валентина Шевченко, Алекса Грассо. Легчайший до 61,2 Легендарные имена: Ронда Роузи, Аманда Нуньес, Джулианна Пенья. Полулёгкий до 65,8 Редкие, но яркие бои. Крис Сайборг, Аманда Нуньес.

Минимальный вес — это дивизион тактических шахмат, где бойцы сочетают скорость и точность. Наилегчайший вес долгое время ассоциировался с Валентиной Шевченко, чья техника напоминала мастер-класс. Легчайший вес подарил миру звёзд, а полулёгкий остаётся наименее активным, но значимым благодаря редким супербоям.

Правила взвешивания: бой до октагона

Взвешивание в UFC — это испытание, сравнимое с самим боем. Весовая категория должна строго соблюдаться:

Вес фиксируется за сутки до боя атлетической комиссией.

Для нетитульных боёв допускается превышение на 450 г, но не для титульных.

Бойцы обязаны уложиться в лимит своей категории.

Как бойцы готовятся к взвешиванию

Подготовка к взвешиванию начинается за недели до боя. Бойцы постепенно снижают вес, корректируя диету: сокращают углеводы, уменьшают потребление соли, чтобы избежать задержки жидкости. За 3–5 дней до взвешивания начинается интенсивная сгонка: тренировки в тёплой одежде, посещение сауны, ограничение воды. Например, Хабиб Нурмагомедов перед боем с Джастином Гейджи в 2020 году сбросил около 8 кг, чтобы уложиться в лимит лёгкого веса (70,3 кг). После взвешивания бойцы восстанавливаются, потребляя углеводы и жидкость, чтобы вернуть вес к бою. Неправильная сгонка может привести к истощению, как это случилось с Тиаго Сантосом перед боем с Джоном Джонсом в 2019 году, где он выглядел ослабленным.

Сгонка веса: наука и риски

Сгонка веса — процесс снижения массы тела перед взвешиванием. Бойцы могут терять до 10 кг за неделю, используя сауны, бег в термоодежде и ограничение питания. Это позволяет выступать в более лёгкой категории, сохраняя силу.

Однако сгонка опасна. Например, в 2017 году Кевин Ли, измотанный сгонкой, проиграл Тони Фергюсону. В 2022 году Чарльз Оливейра не уложился в лимит лёгкого веса перед боем с Джастином Гейджи, из-за чего титул стал вакантным, несмотря на его победу. Перевес может привести к штрафам, отмене боя или репутационным потерям.

Крис Брайс. Источник: UFC

Смена весовой категории: риск или путь к славе

Переход в другую весовую категорию — это стратегическое решение, которое может привести к триумфу или провалу. Новая категория меняет темп боя, соперников и требования к физической форме. Вот бойцы, покорившие два дивизиона:

Конор Макгрегор: В 2016 году стал первым, кто одновременно владел титулами в полулёгком (до 65,8 кг) и лёгком весе (до 70,3 кг). Его победа над Эдди Альваресом на UFC 205 вошла в историю.

Аманда Нуньес: Чемпионка в легчайшем (до 61,2 кг) и полулёгком весе (до 65,8 кг). Побеждала Ронду Роузи и Крис Сайборг, уйдя из спорта легендой.

Даниэль Кормье: Завоевал титулы в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом весе (до 120,2 кг), сочетая мощь и тактику.

Генри Сехудо: Олимпийский чемпион, выигравший пояса в наилегчайшем (до 56,7 кг) и легчайшем весе (до 61,2 кг).

Би-Джей Пенн: Один из пионеров ММА, бравший титулы в лёгком и полусреднем весе.

Смена категории требует адаптации. Например, Макгрегор в лёгком весе столкнулся с более выносливыми соперниками, а Нуньес пришлось наращивать массу для полулёгкого веса. Неудачные переходы, как у Кевина Холланда или Тони Фергюсона, показывают, что новая категория может выявить слабости бойца.

Весовые категории в других промоушенах

Весовые категории в ММА различаются в зависимости от промоушена. Рассмотрим основные лиги:

Bellator: Категории схожи с UFC, но женский полулёгкий вес отсутствует. Правила взвешивания стандартные.

PFL: Использует американскую модель, но акцент на турнирный формат влияет на выбор категорий бойцами.

ONE Championship: Отличается системой гидратации — бойцы должны показать нормальный уровень жидкости в организме, чтобы избежать экстремального обезвоживания. Лёгкий вес в ONE — до 77,1 кг, наилегчайший — до 61,2 кг, что отражает «естественный» вес после гидратации.

Эти различия усложняют сравнение бойцов из разных лиг. Например, чемпион ONE в лёгком весе может быть ближе к полусреднему весу UFC.

ММА эволюционирует, и весовые категории UFC могут измениться. В последние годы обсуждаются две новые категории:

До 165 фунтов (74,8 кг) — между лёгким и полусредним весом.

До 195 фунтов (88,5 кг) — между средним и полутяжёлым.

Эти категории могли бы упростить переходы и повысить безопасность. Нэйт Диас, выступавший на границе 70,3 и 77,1 кг, активно поддерживал категорию до 165 фунтов. Однако UFC пока не спешит с изменениями. Новые дивизионы увеличат число чемпионов, что может снизить престиж титулов и усложнить организацию турниров.

Заключение

Весовые категории UFC — это не просто цифры, а основа, обеспечивающая честность, безопасность и зрелищность ММА. От наилегчайшего веса (до 56,7 кг) до тяжёлого (до 120,2 кг) каждая категория создаёт уникальную среду, где техника, сила и стратегия находят баланс. Понимание весовых категорий в ММА помогает ценить достижения Хабиба Нурмагомедова, Аманды Нуньес или Джона Джонса, а также осознавать, почему перевес в полкилограмма может стоить титула.

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