Жизнь и смерть космонавта Павла Беляева

26 июня этого года исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, космонавта Павла Беляева. Он был в первом отряде космонавтов СССР, готовился лететь на «Востоке», но отправили Юрия Гагарина. Попал в экипаж с А.Леоновым, полетел, но в историю вошёл Леонов, когда тот вышел в открытый космос. Но именно Беляев, как командир корабля, руководил операцией и именно он дал команду на выход в космос и сообщил на об этом на Землю:

- Человек вышел в открытый космос!

Также он справился с рядом аварий на борту, некоторые из них считались смертельными. Космический корабль «Восхода-2 Беляева и Леонова на нерасчетной скорости вошёл в атмосферу Земли. Антенны корабля оплавились, по иллюминаторам, как дождь, стекал раскалённый металл, а из-за огромных перегрузок космонавты буквально не могли пошевелиться. Но, тем не менее, без связи с Землёй, с отказавшей системой автоматической посадки, Беляев первым в мире вручную посадил космический аппарат. Если бы не его героизм, миссия «Восхода-2» завершилась бы трагедией.

Павел Беляев. Источник: Валерий Агеев

Сквозь тернии к звездам!

Павел Беляев родился 26 июня 1925 года в Вологодской области, в селе Челищево, в семье фельдшера. Раннее детство мальчика прошло в деревне, где он лет с шести уже приобщился к крестьянскому труду. Как и все на Севере, он отлично ходил на лыжах, отец брал его с собой на охоту.

Источник: Валерий Агеев

Перед Великой Отечественной глава семейства сменил место работы, и Беляевы перебрались на Урал. Шестиклассник Павел отправился учиться в школу № 3 в Каменске-Уральском.

- Учился Паша обыкновенно, вспоминала заместитель директора по воспитательной работе школы № 3 Юлия Антропова, но был очень любознательным мальчишкой. Особенно легко ему давались точные науки, он увлекался астрономией. Часто уроки по этой дисциплине проходили под открытым небом. Именно здесь на одном из занятий он загорелся мечтой о космосе и сказал:

- Хочу увидеть звёзды, посмотреть, что такое наш космос.

22 июня 1941 года Беляев закончил 9-й класс. Сразу после выпускного вечера 16-летний Беляев написал заявление, чтобы отправиться на фронт добровольцем. Но его не взяли из-за возраста и он пошёл работать на трубный завод. Работал токарем в механическом цеху на производстве артиллерийских гильз. Он быстро освоил профессию и стал работать приёмщиком готовой продукции.

Источник: Валерий Агеев

Павел понимал, что путь в космос лежит через небо, поэтому, когда ему исполнилось 18 лет, он в 1943 г поступил в Ейское высшее военное училище летчиков, а после его окончания 9 мая 1945 года был направлен в одну из частей ВВС.

Участвовал в войне с Японией в составе 38-го гвардейского истребительного авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии Тихоокеанского флота.

Источник: Валерий Агеев

После окончания боев молодой офицер остался служить в авиации ВМФ СССР, на Тихом океане.. Освоил десятки типов самолётов, налетал более 500 часов, в 1959 году успешно окончил Военно-воздушную краснознаменную академию, которая сейчас носит имя Гагарина. В учебном заведении он получил такую характеристику:

- Решительный, инициативный, скромный и дисциплинированный... Волевые качества развиты хорошо. Имеет хорошие командирские навыки. Характер спокойный.

Еще в академии Беляеву предложили попробовать себя на «новой технике, не совсем авиационной». Он дал согласие. За готовность его поблагодарили, пообещав вызвать, когда возникнет необходимость. И вскоре командиру эскадрильи авиации Черноморского флота майору Беляеву пришел вызов в Москву.

Нелегкий путь в космос

Ещё весной 1956 года С.П. Королёв высказал предложение о запуске человека в космос. С мая 1958 года группа под руководством М.К. Тихонравова начала разработку космического корабля для полёта человека вокруг Земли.

В процессе первичного отбора были рассмотрены документы на 3 461 лётчика истребительной авиации. Для первичной беседы были отобраны 347 человек. По результатам бесед и амбулаторного медицинского обследования к дальнейшему медицинскому отбору были допущены 206 лётчиков, которые проходили окончательное стационарное обследование в ЦВНИАГ в период октябрь 1959 года по апрель 1960. За это время отказались быть космонавтами 72 человека, не прошли по предъявленным медицинским требованиям 105 человек. Полностью все этапы медицинского обследования прошли 29 человек.

В первом отряде космонавтов были 9 лётчиков ВВС, 6 лётчиков ПВО и 5 лётчиков авиации ВМФ. На момент зачисления самому старшему, Павлу Беляеву, было 34 года, самому младшему, Валентину Бондаренко — 23 года. После прохождения медкомиссии Беляев был зачислен в состав первого отряда советских космонавтов.

Источник: Валерий Агеев

А в августе 1961 года с Беляевым случилось то, после чего казалось, что с мечтой о космическом полете придется попрощаться. Произошло его неудачное приземление после прыжка с парашютом, сложный перелом и долгое лечение.

Кость не срасталась, и пошли разговоры о том, что Беляева отчислят по медицинским показаниям. Врачи порекомендовали давать нагрузку на ногу, чтобы заставить непослушную кость срастись.

Беляев был очень упорным человеком, целеустремленным, человеком слова. Если он поставил себе цель — он к ней шёл. Павел дома брал тяжелые гантели и часами стоял на одной сломанной ноге. Упорные самоистязания дали эффект — кость срослась. 30 августа 1962 года ему разрешили вернуться к занятиям в группе подготовки космонавтов, а спустя 2 года Беляева включили в программу подготовки полета с выходом в открытый космос в качестве командира корабля. Напарником стал А. Леонов.

Источник: Валерий Агеев

В экипаже «Восхода-2» Беляев уравновешивал бурный темперамент Леонова, и в решающие минуты спокойствие командира оказалось решающим фактором. Однако 1965 года, за несколько дней до старта, всполошились врачи: у Беляева были отмечены добавочные сокращения сердца, необходимо его заменить. Павел не паниковал, хотя только он один знал, что в этот момент творилось у него внутри. Дополнительные тесты он прошел нормально, и члены комиссии проголосовали за экипаж в составе Беляева и Леонова.

Испытания продолжаются

12 апреля 1961 года состоялся легендарный полёт Ю.А. Гагарина продолжительностью 108 минут. Для дальнейшего изучения воздействия невесомости на людей нужно было смоделировать невесомость в земных условиях. Для экспериментов в ЛИИ использовался самолёт Ту-104А.

Источник: Валерий Агеев

Как заявил историк авиации и космонавтики, заведующий музеем Летно-исследовательского института (ЛИИ) Андрей Симонов, в ходе переоборудования в ЛИИ из пассажирского салона самолета были убраны 70 пассажирских кресел, а его пол, потолок и стены обшиты специальным мягким материалом.

Источник: Валерий Агеев

Исследования проходили на высотах 6–9 километров. После разгона самолёт переводился в резкий набор высоты с углом до 45 градусов, а затем отдачей штур¬вала от себя устанавливалась перегрузка, равная нулю, и поддерживалась так до угла пикирования 40–45 градусов, после чего 60-тонный самолёт с предельно допустимой скоростью выводился из пикирования. Продолжительность невесомости в таких полётах (во время движения самолёта по параболе) составляла 28–30 секунд. За один полёт выполнялось по 12 режимов невесомости. Полёты начались в мае – июне 1961 года. Первым режимы невесомости начал выполнять один из лучших испытателей страны – Сергей Николаевич Анохин.

Источник: Валерий Агеев

В 1964 году на Ту-104ЛЛ проводились испытания скафандра для выхода в открытый космос. Испытания проводил парашютист-испытатель ЛИИ Валентин Иванович Данилович.

Источник: Валерий Агеев

С 22 декабря 1964 года по 6 января 1965 года на Ту-104ЛЛ в ЛИИ было выполнено 7 полётов с участием космонавтов из состава основного и дублирующего экипажа космического корабля «Восход-2». Основной экипаж – П.И. Беляев и А.А. Леонов (выход в космос), дублирующий экипаж – В.В. Горбатко и Е.В. Хрунов (выход в космос).

Именно на Ту-104ЛЛ в условиях невесомости Леонов неоднократно совершал «выход в космос», а также проводил эксперимент по открытию и закрытию люка шлюза вручную.

Источник: Валерий Агеев

Двое в лесу среди пермской тайги

18 марта 1965 года Беляев во главе экипажа «Восход-2» полетел в космос с позывным «Алмаз-1». Вторым космонавтом был Алексей Леонов — у него был позывной «Алмаз-2». Беляев руководил выходом Леонова в отрытый космос и первым доложил на Землю, что всё завершилось успешно. Если бы Леонову выход в космос не удался, вместо него должен был выйти Беляев.

Существует легенда о том, что Беляев якобы имел приказ в том случае, если Леонов по какой - то причине не сможет вернуться на борт, отстрелить шлюз и возвращаться в одиночку. Но никто из знавших космонавта людей даже об этом и не думал. Бросить товарища Беляев не смог бы никогда, и по складу характера, и по своим представлениям о чести.

Источник: Валерий Агеев

Выход Леонова в космос прошел благополучно. Однако при посадке корабля «Восход-2», из-за отказа системы ориентации корабля на Солнце, Беляев вручную сориентировал корабль и включил тормозной двигатель.

Из воспоминаний Ю. А. Гагарина:

- Система ручного управления на "Восходе-2 ” оказалась на редкость удобной и на¬дежной — Павел Беляев чувствовал корабль, как летчик чувствует самолет. И хотя это требовало больших знаний, точности и выдержки, в нужный момент он сориентировал корабль и вручную включил тормозную двигательную установку. Это делалось в космосе впервые, и вполне понятно, что все космонавты и специалисты на командном пункте понимали ответственность момента: теперь всё зависело от умения и хладнокровия Павла Беляева. Эти операции были выполнены впервые в мире.

Источник: Валерий Агеев

В результате «Восход» совершил посадку в нерасчётном районе в 180 км севернее города Перми. В сообщении ТАСС это называлось посадкой в «запасном районе», который на самом деле являлся глухой пермской тайгой.

Источник: Валерий Агеев

Экипаж обнаружили не сразу, но все-таки поисковые группы вышли на них до того, как космонавтам стала грозить смертельная опасность. Спасательная группа доставила не только вещи, но и все необходимое. Даже емкость для принятия горячей ванны.

- Когда к нам пришли, откуда-то взялся огромный котел. Нагрели воды. И представьте картину: лес, космический корабль и два голых человека, сидящие в этом котле, вспоминал об этом Леонов.

Роковая ошибка врачей

После возвращения из космоса и отдыха Беляев приступил к подготовке к новому полету на военную орбитальную станцию «Алмаз», потом был включен в число тех космонавтов, кого планировали для участия в облете Луны. Но из этой группы Беляева вывели по состоянию здоровья.

30 декабря 1969 года в дневнике генерала Николая Каманина появляется запись:

- Заболел космонавт Павел Беляев: хирург Вишневский вырезал ему две трети желудка, часть двенадцатиперстной кишки и аппендикс. Операция прошла удачно, но состояние Беляева еще очень тяжелое (раньше он никогда на желудок не жаловался).

Космонавт Павел Попович в интервью 2004 года говорил:

- Паша Беляев погиб из-за ошибки врачей: у него после операции на желудке возник перитонит, вылечить его не смогли. Умер Павел Беляев 10 января 1970 года. Ему было всего 44 года.

Члены отряда космонавтов утверждали, что Беляева нужно похоронить на Красной площади, как Королева, Комарова и Гагарина. Но им жестко заметили, что такое решение только в руках Л.И. Брежнева, а генсек счел это нецелесообразным. И космонавта похоронили на Новодевичье кладбище. На прощание, проходившее в Краснознаменном зале ЦДСА, пришли около 50 тыс. человек.

Источник: Валерий Агеев

1 августа 1971 года командир «Аполлона-15» Дэвид Скотт оставил на Луне алюминиевую фигурку человека в скафандре. Рядом с ней была воткнута в грунт табличка, на которой были указаны имена 8 астронавтов США и 6 космонавтов СССР, к тому времени погибших или умерших. Среди имен, указанных на этой таблице есть и Павел Беляев.

Именем Беляева был назван кратер на Луне, малая планета 2030 Belyaev, открытая 8 октября 1969 года , гора в Антарктиде, научно-исследовательское судно Академии наук СССР (РАН), борт VQ-BSH авиакомпании «Аэрофлот», школа № 3 города Каменска-Уральского.

Мемориальная доска со скульптурными портретами была открыта 9 мая 2015 года на доме № 2 в Звёздном городке в память трёх лётчиков — участников Великой Отечественной войны: Г. Т. Берегового, Н. Ф. Кузнецова и П. И. Беляева (скульптор Андрей Следков).

Валерий Агеев