Кирилл Дмитриев: торговый оборот между государствами БРИКС достиг рубежа один триллион долларов

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Торговый оборот между государствами БРИКС достиг рубежа один триллион долларов. Это значимое событие подтверждает расширение экономических связей между странами союза и его значимую роль в формировании нового миропорядка в глобальной экономике.

Такое заявление сделал в своем Telegram-канале спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежьем и гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Внутренняя торговля стран БРИКС достигла одного триллиона долларов

- сообщил он.

Чиновник отметил, что наша страна активно укрепляет международные связи в сфере бизнеса при помощи различных инструментов, включая Деловой совет БРИКС. Это делается в соответствии с поручением, которое дал российский лидер Владимир Путин.

Ранее президент РФ выступил на полях Петербургского международного экономического форума. Он призвал все дружественные нашей стране государства, включая членов и партнеров БРИКС, сформировать новую международную модель, которая заменила бы систему глобализма и западного доминирования.

Межгосударственное объединение БРИКС появилось в 2006 году. Изначально в него входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, поэтому оно на тот момент получило название БРИК. Еще одна буква появилась после присоединения Южной Африки. Долгие годы объединение действовало в этом составе, а с прошлого года стало быстро расширяться. Тогда в его состав вошли Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ, а годом позже – Индонезия.