В НАТО договорились тратить на оборону 5% ВВП. Но есть нюанс

Самая краткая декларация и демарш Мадрида: итоги "исторического" саммита НАТО в Гааге

Ежегодный саммит лидеров стран Североатлантического альянса, прошедший в Гааге 24–25 июня, названный генсеком НАТО Марком Рютте "историческим", получился довольно неоднозначным. Уставшие от непредсказуемости президента США союзники, опасавшиеся в том числе возможного выхода Вашингтона из военного блока, старались сделать все, чтобы не расстроить Дональда Трампа и избежать его досрочного отъезда, как это произошло недавно на саммите Группы семи (G7) в Канаде.

Итоговое коммюнике форума в Гааге стало рекордно коротким по меньшей мере за последние 30 лет. Его объем составил менее 10% от прошлогоднего размера — 427 слов сейчас против 5,3 тыс. слов в итоговом заявлении встречи в Вашингтоне в 2024 году.

Опубликованный НАТО итоговый документ включал всего пять пунктов по сравнению с 38 разделами и многочисленными подпунктами заявления вашингтонского саммита 2024 года, 90 пунктами коммюнике встречи в Вильнюсе в 2023 году и 20 пунктами декларации пражского саммита в 2002 году.

Марк "пять процентов" Рютте

Главным аспектом итогового коммюнике, несомненно, стало достигнутое лидерами стран альянса согласие на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году. Также они подтвердили "нерушимую приверженность коллективной обороне, закрепленной в статье 5 Вашингтонского договора".

В документе указывалось, что обязательство о выделении 5% ВВП будет охватывать две основные категории инвестиций в оборону: не менее 3,5% ВВП к 2035 году — на покрытие основных потребностей в вооружениях и военной технике и достижение целевых показателей НАТО и до 1,5% ВВП ежегодно — "на защиту критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы".

"Динамика и соотношение расходов в рамках этого плана будут пересмотрены в 2029 году с учетом стратегической обстановки и обновленных целевых показателей в области потенциала", — подчеркивалось в документе.

Генсек НАТО, выступая на итоговой пресс-конференции, отдельно поблагодарил Трампа за поднятие потолка оборонных расходов, подчеркнув, что без него добиться подобного результата оказалось бы невозможно.

Американский лидер ранее неоднократно критиковал европейских членов НАТО и Канаду за недостаточные расходы на оборону, заявляя о непропорциональности вклада США и их союзников. Как отметил еженедельник Defence News, еще два года назад расходы большинства стран НАТО не соответствовали прежнему целевому показателю в 2% ВВП, согласованному на саммите в Уэльсе еще в 2014 году.

"Европейские союзники и Канада будут выполнять основную часть тяжелой работы, уравнивая свои расходы и беря на себя большую ответственность за нашу общую безопасность", — подчеркнул Рютте.

По его словам, США просили союзников увеличить отчисления на оборонные нужды еще с 1950-х годов, и соглашение, достигнутое в Гааге, сделает альянс "более стабильным". Он сказал, что необходимо укреплять НАТО перед лицом угроз со стороны России, а также "впечатляющего наращивания военной мощи" Китаем.

Таким образом, в альянсе продолжают считать, что РФ представляет собой "долгосрочную угрозу" евроатлантической безопасности. Лидеры НАТО обещали продолжать оказание военной помощи Украине, однако в итоговом коммюнике не упомянули возможность ее приема в альянс.

По заявлению Рютте на пресс-конференции, разведка стран блока предполагает, что Москва может быть готова атаковать НАТО в течение следующих трех-семи лет. "Угроза со стороны России существует, и мы должны быть уверены, что сможем защитить себя", — сказал генсек.

Несмотря на это, единства по вопросу повышения расходов на оборону среди западных союзников все же нет. Особняком в этом плане стоит Испания, для которой Рютте пришлось сделать исключение. За несколько дней до начала саммита в Гааге он разрешил Мадриду тратить на эти цели посильные для национального бюджета средства.

Con dos cojones

Как напомнили в Defence News, Испания по сравнению с другими членами НАТО всегда отличалась скромностью в плане ассигнований на военные нужды. В прошлом году королевство и вовсе заняло по этому показателю последнее место, поскольку его прогнозируемые на тот момент траты на оборону составляли 1,3% ВВП.

Президент США, недовольный желанием Мадрида тратить больше на оборону, на итоговой пресс-конференции обещал испанцам торговые кары. "Мы ведем с Испанией переговоры по торговой сделке. Заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно", — заявил Трамп.

Они хотят выехать на чужом горбу. Но им придется нам это компенсировать в сфере торговли, потому что я такого не допущу. Это несправедливо

Дональд Трамп

По его словам, он намерен лично довести означенную позицию до руководства королевства. "Я собираюсь напрямую вести переговоры с Испанией. Сам это сделаю. Они будут платить. Благодаря этому они будут платить больше, — подчеркнул Трамп. — Им (испанским властям — прим. ТАСС) следует присоединиться ко всем странам [в НАТО], которые платят по 5% [ВВП]".

С его точки зрения, Испания оказалась в Североатлантическом альянсе страной, "наиболее враждебно настроенной" к идее повышения военных расходов. "Это ужасно, — полагает американский лидер. — У них очень хорошо идут дела. Состояние экономики очень хорошее".

Однако председатель испанского кабмина Педро Санчес поспешил не согласиться со своим визави из США. Выступая перед журналистами после окончания саммита в Гааге, он заявил, что Мадрид тратит на оборону достаточно средств.

"Объем инвестиций [в оборону со стороны Испании на текущий момент], <...> как мы считаем, достаточный, реалистичный и, что в особенности важно для Испании, соответствующий нашей социальной модели, нашему благополучию и международным соглашениям, — констатировал премьер. — Я считаю, что очень важно в этом смысле подчеркнуть, что сегодня на саммите победила НАТО, победила Испания и победило то, что сейчас очень важно для нашего сообщества. А именно — безопасность и благополучие".

Санчес ранее заявлял, что для того, чтобы довести военные расходы с 2 до 5% ВВП, Мадриду потребовалось бы потратить дополнительно €350 млрд бюджетных средств, что "непропорционально и не нужно". "Декларация, которую мы одобрили сегодня, даст Испании гибкость в избрании собственного пути к достижению целей по [укомплектованию своих вооруженных сил] и определению того, сколько средств на это необходимо выделять ежегодно в перерасчете на процент от национального ВВП", — подчеркнул он.

Схожую позицию в этот же день в интервью телеканалу Bloomberg TV озвучил и министр экономики королевства Карлос Куэрпо.

"Министерство обороны оценило уровень необходимых расходов в процентах от ВВП, этот показатель составит 2,1%. Это не связано с тем, выполним ли мы свои обязательства или нет. Это просто другая оценка того, сколько Испании будет стоить выполнение наших обязательств по покрытию потребностей НАТО для самозащиты", — сказал он, подчеркнув при этом, что Мадрид "останется надежным союзником НАТО".

Жесткая позиция испанских властей, не желающих усиленно милитаризироваться за счет сокращения бюджетных расходов в том числе на социальные нужды, вызвала недовольство оппозиции и, наоборот, положительную реакцию в национальных СМИ. Последние, в частности, отдали должное правительству Санчеса, которое смогло пойти наперекор лидерам НАТО, что называется, con dos cojones — "набравшись смелости".

При этом некоторые испанские политики позволяют себе гораздо более неприятные высказывания в адрес НАТО. Так, генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" и экс-министр по социальным правам (2021–2023) Ионе Беларра назвала Североатлантический альянс "террористической организацией" и послала "к черту" НАТО и президента США Дональда Трампа.

Выступая 25 июня в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), политик обратилась к правительству в связи с проходившим в Гааге саммитом и потребовала вывести Испанию из НАТО. "Сегодня вы, как бы вы ни лгали, собираетесь взять на себя обязательство увеличить военные расходы до 5% ВВП, — сказала Беларра. — Выведите нас из НАТО, которая является преступной террористической организацией".

"Нужно сказать громко и ясно, <...> к черту Трампа и к черту НАТО", — добавила депутат.

Первый звоночек от Брюсселя

Между тем некоторые политики и эксперты считают, что демарш Мадрида чреват для НАТО гораздо более серьезными последствиями, нежели политические баталии внутри королевства. А именно — тем, что другие члены альянса, имея перед глазами испанский прецедент, также могут отказаться тратить на оборону 5% своего ВВП.

Первой ласточкой стала Бельгия, которая — правда, в гораздо более мягкой форме — уже намекнула на то, что, вероятно, не сможет достичь такого показателя. Как заявил по прибытии в Гаагу премьер королевства Барт де Вевер, Бельгия имеет почти такие же бюджетные ограничения, что и Испания.

"Если они смогут это сделать (достичь целевых показателей НАТО без трат в 3,5% ВВП — прим. ТАСС), значит, и другие смогут это сделать. Бельгия также сможет сделать это менее чем за 3,5%. Но НАТО не глупа. Ее стратеги рассчитали сумму, за которую страны НАТО смогут произвести нужное количество оружия. Поэтому мы все должны подписать соглашение (о повышении целевых военных расходов — прим. ТАСС), имея при этом единую интерпретацию", — сказал он.

При этом де Вевер намеренно ни разу не упомянул требуемую НАТО цифру расходов в 5% ВВП, воспользовавшись тем, что она состоит из двух условных показателей.

Резкое недовольство позицией Мадрида со своей стороны выразила Варшава, которая в процентном соотношении тратит на оборону больше всех европейских союзников по НАТО. Как заявил журналистам 23 июня глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, исключение, сделанное руководством альянса для Испании в вопросе военных расходов, создает опасный прецедент.

"Я не сторонник предоставления исключений для Испании. Я считаю, что предоставление исключений, особенно в такой щекотливой ситуации, является небезопасным", — сказал министр, трансляцию выступления которого вел телеканал TVP Info. Кроме того, политик отметил, что Варшава в ходе обсуждений с партнерами по альянсу склонялась к тому, что повысить оборонные расходы до 5% ВВП следует к 2030, а не к 2035 году.

Президент Польши Анджей Дуда был более дипломатичен. Он обратил внимание на то, что достигнутая договоренность о повышении минимального порога военных расходов до 5% ВВП к 2035 году представляет собой "джентльменское соглашение", не являясь обязательным к исполнению.

"Это не так, что за невыполнение обязательств могут последовать санкции", — сказал он на пресс-конференции по окончании саммита, трансляция которой велась в социальных сетях его канцелярии. — Мы исходим из того, что все будут выполнять взятые на себя обязательства".

В целом слова президента Польши в очередной раз продемонстрировали, что все усилия по дальнейшей милитаризации стран НАТО основаны исключительно на личных договоренностях, не имеющих реальной юридической силы.

Поэтому власти каждой страны по факту могут действовать так, как считают нужным. Ведь всегда можно найди массу аргументов, которые обоснуют невозможность доведения оборонных расходов до 5% ВВП. Пока открыто отказалась это сделать только Испания. Что будет, например, через два года — неизвестно. Однако, по выражению все того же Санчеса, "время все расставит на свои места".

"Папочка" Трамп

Именно на отсутствие единства в стане НАТО обратил внимание колумнист британской газеты "Таймс" Эдвард Лукас. По его словам, саммит в Гааге показал, что главы стран альянса больше боятся Трампа, чем российского президента Владимира Путина.

Журналист указал, что мероприятие было устроено таким образом, чтобы ничем не расстроить хозяина Белого дома. "Для умиротворения президента США они сократили повестку, отбросили в сторону Украину, принизили угрозу со стороны России, дали пустые обещания и отказались рассматривать срочные вопросы, — написал Лукас. — Князь Григорий Потемкин одобрил бы такое".

Многие мировые СМИ акцентировали внимание на подобострастии в отношении Дональда Трампа со стороны союзников США и генсека НАТО. Последнему даже пришлось оправдываться перед журналистами за лесть в переписке и использование слова "папочка" в отношении американского лидера.

"Нет, я не считаю это унизительным, — сказал Рютте на итоговой пресс-конференции. — Я считаю это вопросом вкуса. Но также Трамп — хороший друг, и когда он делает вещи, которые, например, заставляют нас больше инвестировать [в оборону]. Разве это не заслуживает всяческих похвал?"

Ранее Трамп опубликовал в соцсети Truth Social полученное им накануне саммита НАТО личное сообщение, авторство которого генсек НАТО фактически подтвердил. В нем Рютте поздравил президента США с тем, что он заставил Европу "заплатить большую цену" за свое вооружение, и сказал, что это будет его победа.

Он также похвалил Трампа за действия по урегулированию ирано-израильского конфликта. Комментируя заявление Трампа об Иране и Израиле, которых он сравнил с "двумя дерущимися во дворе детьми", Рютте назвал его "папочкой".

В целом президент США в ходе пресс-конференции уделил гораздо большее внимание ирано-израильскому конфликту, чем той же Украине — даже несмотря на то, что в кулуарах саммита все-таки пообщался с Владимиром Зеленским лично.

При этом вновь не обошлось без казуса. По итогам встречи украинский лидер написал в своем Telegram-канале, что обсудил с Трампом вопрос прекращения огня. Трамп же опроверг его слова, заявив журналистам, что речь об этом не шла. "Нет, нет, я просто хотел узнать, как у него дела", — заявил хозяин Белого дома.

Кроме того, он вновь не сказал ничего конкретного по поводу дальнейших поставок Киеву вооружений, в том числе систем ПВО, которые постоянно просит Зеленский. "Они хотят противоракеты, [зенитные ракетные комплексы] Patriot, — поделился президент США. — Мы изучим, сможем ли предоставить некоторые из них. Знаете ли, их крайне трудно заполучить, они нам тоже нужны".

Кроме того, Трамп сообщил журналистам, что не смог до сих пор завершить российско-украинский конфликт, хотя и обещал сделать это, по той причине, что он является самым сложным в мире.

"Потому что это сложнее, чем люди могут себе представить. [Президент РФ] Владимир Путин оказался более сложным. Честно говоря, у меня были некоторые проблемы с [Владимиром] Зеленским. Вы, возможно, читали об этом. Это (конфликт на Украине — прим. ТАСС) сложнее, чем другие войны", — сказал он.

В то же время Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер заинтересован в завершении конфликта на Украине. "Он хотел бы уладить этот вопрос, хотел бы выбраться из этой ситуации", — сказал хозяин Белого дома.

По словам президента США, "недавно Путин предлагал помощь в решении иранского вопроса", но он якобы ответил: "Нет, ты можешь помочь мне с [конфликтом между Украиной и] Россией".

Татьяна Самойлова