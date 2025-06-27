Россия c Китаем разрабатывает свой САПР для проектирования микросхем

Российские разработчики начали сотрудничать с китайскими разработчиками систем автоматизированного проектирования (САПР) для создания совместных решений. Это откроет России доступ к САПР Китая, позволит создавать совместные стандарты.

Как выяснил CNews, Россия начала сотрудничество с китайскими разработчиками систем автоматизированного проектирования (САПР) в целях выстраивания интеграции инструментов в маршруты проектирования. Об этом рассказывали представители Минпромторга и Международного научно-технического центра (МНТЦ) на конференции «Электронное машиностроение – 2025».

Информация о сотрудничестве представлена на одном из слайдов презентации Минпромторга и МНТЦ. Из него также следует, что в стране начаты три ОКР по линии САПР, а также адаптированы комплексы средств проектирования отечественных фабрик.

САПР используются для проектирования процессоров, печатных плат, также применяются в строительстве химической промышленности, металлургии и т.д. Сейчас российские дизайн-центры в основном используют ПО американских Synopsys и Cadence. Они присоединились к антироссийским санкциям, прекратили продажи и техподдержку.

«Мы начали проработку возможного сотрудничества с китайскими разработчиками систем автоматизированного проектирования (САПР) в целях создания более гибких и независимых маршрутов проектирования микроэлектроники. Речь идет не только о внедрении отдельных решений, но и о выстраивании устойчивой альтернативы западной монополии на критически важные ИТ-инструменты», - рассказал CNews представитель МНТЦ.

По его словам, МНТЦ МИЭТ совместно с Минпромторгом России проводит анализ ИТ-ландшафта китайских САПР, проводит первые встречи с компаниями и изучает их задел.

Ищутся возможности интеграции российских решений в маршруты проектирования, в том числе в области физической верификации, чтобы обеспечить запуск российских разработок на китайских фабриках.

«Это особенно важно в условиях, когда обе страны заинтересованы в суверенных технологических цепочках», - подчеркнул представитель МНТЦ.

Вектор сотрудничества включает как потенциальное использование китайских САПР в российских маршрутах, так и интерес китайских партнеров к нашим нишевым инструментам, в частности в области САЕ (систем инженерного анализа). Сейчас видны точки соприкосновения, где может быть полезен обмен модулями, технологиями и компетенциями.

«Важно понимать, что путь к зрелым САПР занимает десятилетия — именно столько шли к своей позиции американские компании. У нас нет такого времени, поэтому мы выстраиваем модель гибкой конфигурации маршрутов, в которых смогут сочетаться решения от разных технологических партнеров. Это даст возможность быстрее выйти на конкурентоспособный уровень и обеспечить устойчивость разработки и производства микроэлектроники. Это направление развиваается в рамках специализированной Дорожной карты, которая разработана Минпромторгом России совместно с МНТЦ МИЭТ, НПО КИС и другими участниками отрасли», - сказал представитель МНТЦ.

«Выстраивание интеграции — это использование одинаковых или совместимых САПР на всех этапах разработки системы с тем, чтобы можно было обмениваться проектами, создавать единые стандарты, — пояснил CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Сотрудничество может подразумевать объединение усилий в разработке САПР, получение доступа к китайским САПР, их локализацию на раннем этапе, переход на гибридную модель, когда в разработках микроэлектроники будут использоваться частично китайские, частично российские продукты».

По его мнению, это может ускорить развитие САПР в России, что позволит снизить зависимость от американских САПР, которые на сегодня используются повсеместно российскими дизайн-центрами.

По мнению Михаила Бочарова, заместителя гендиректора по научной работе АО «СиСофт Девелопмент», отечественные разработчики BIM-решений (информационное моделирование зданий, Building Information Modeling) могут предложить собственные разработки, которые позволят улучшить существующие решения или совместно выработать новые подходы к управлению данными — как по горизонтали, так и по строительной вертикали.

«Скорее всего, речь идет о разработке совместимых форматов российского и китайского ПО, интеграции отечественных решений с китайскими аналогами, -— рассказала CNews руководитель отдела в направлении QA-направления компании SimbirSoft Ирина Бибик. — И вероятно в перспективе и запуске новых модулей, совместных САПР».

В свою очередь, программы по обмену опытом позволят повысить квалификацию экспертов, отметила она. «Новое сотрудничество — это еще один шаг к развитию отечественных решений, за счет синергии с передовыми китайскими EDA-инструментами. По прогнозам, ожидается ускорение проектирования в микроэлектронике. Использование китайских методов разработки простимулирует инновации в САПР, повысит их конкурентоспособность на российском и мировом рынке», — заключила Бибик.

Минпромторг в рамках конференции «Электронное машиностроение – 2025» представил результаты работ по созданию САПР.

По итогам 2021-2024 гг. уже запущены 58 модулей. В 2025-2026 гг. планируется запустить еще 49. И основная часть придется на 2027-2028 гг. – там к запуску планируется 109 модулей САПР. Всего планируется создать 216 модулей к 2027-2028 гг.

Уже сформирована архитектура базовых маршрутов проектирования, поставлены три ОКР на их создание. Среди них ОКР «Характеризация-2»: продвинутая система характеризации цифровых библиотек для поддержки технологий 90-28 нм (занимается «НМ-Тех»), ОКР «САПР СвК-Т»: продвинутая система проектирования современных типов корпусов и трехмерных сборок (занимается МФТИ).

В России утвердили дорожную карту «САПР микроэлектроники» до 2030 г., писал «Коммерсант». Общие затраты по ней должны составить 54,6 млрд руб. а ожидаемая выручка достичь 7,2 млрд руб., из них 3,6 млрд руб. от программ для разработки микросхем.

В «дорожную карту» по развитию российских САПР до 2030 г. Минпромторг также включил в план ПО для проектирования процессоров 16 нм. Хотя в России сейчас массово производятся процессоры с топологией 90 нм и выше.

В мае 2025 г. Минпромторг заказал независимую экспертизу хода работ по созданию российских САПР для микроэлектроники. Для этого министерство выделило 19 млн руб.

В июне 2024 г. «Ведомости» писали о том, что доля российских САПР в закупках в денежном выражении достигла внушительных 90%, но, с другой стороны, компании в России почти не пользуются этим софтом.

В России разработкой в области САПР микроэлектроники и электроники есть НПО КИС, который разработал дорожную карту, есть «Гамма-Тех», «Интегральные решения» и т.д., упомянул Бойко.

Разработкой САПР цифровых СБИС также занимается АО «МНТЦ МИЭТ» совместно с ФКИ МГУ им. Ломоносова, «НМ-Тех», ИСП РАН, МФТИ, НИУ МИЭТ, «Эремекс», «Альфачип», НПК ТЦ.