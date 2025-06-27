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Ростех

Институт Ростеха создал систему машинного зрения для высокоточной сварки

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Разработка существенно сокращает производственный процесс и повышает качество швов

Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) «Прогресс» (входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) разработал систему видеонаблюдения, которая позволяет в режиме реального времени контролировать процесс электронно-лучевой сварки. Разработка превосходит по своим параметрам существующие отечественные и зарубежные аналоги. Система позволит повысить точность работ и обеспечит оперативную проверку качества шва.

В основе системы — блок магнитной оптики, создающий изображение высокого качества с частотой обновления 200 кадров в секунду. Электронный луч сканирует поверхность сварного шва, а датчик вторичных электронов преобразует сигнал в видеокартинку.

Уникальность разработки заключается в возможности наблюдать за процессом в режиме реального времени. Во время сварки происходит быстрое переключение со сварочного тока на сканирующий для построения кадра и затем обратно. Это помогает сварщику следить за стыком и составлять программы сварки.

Система может применяться на установках электронно-лучевой сварки. Она существенно сокращает производственный процесс и повышает качество швов, так как нет необходимости часто прерывать работу.

«Новое решение по скорости сканирования и разрешению изображения превосходит отечественные аналоги. Технология повышает точность сварочных работ и эффективность выявления дефектов в сварных соединениях. По сути, это современный метод неразрушающего контроля, аналогичный рентгенографии. Комплекс может быть востребован в различных отраслях промышленности, где используется электронно-лучевая сварка. Это, например, авиа- и двигателестроение, атомная отрасль, судостроение, космическая промышленность», — отметил заместитель генерального директора ОАО «НИТИ «Прогресс» Александр Зылев.

Комплекс может вести запись проводимых операций. Данные хранятся на локальном сервере или в облачном хранилище и сортируются по дате, оператору и конкретному изделию. Их можно экспортировать в видеоформате (MP4, AVI, MOV).

В перспективе планируется усовершенствовать технологию и реализовать слежение за стыком в онлайн-режиме по полученному видеоизображению. В результате траектория движения сварочного луча будет корректироваться автоматически.

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