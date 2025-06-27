«Роскосмос» занялся «космическими» модулями памяти нового поколения

«Роскосмос» занялся «космическими» модулями памяти

Специалисты «Российских космических систем», входящих в структуру «Роскосмоса», практически завершили разработку нового поколения модулей памяти для космических аппаратов, обеспечивающих связь, а также зондирование поверхности Земли.

Российские инженеры предложили использовать так называемую стэковую сборку модулей памяти, которая подразумевает размещение кристаллов памяти друг на друга, напоминая многослойный «сэндвич», а в общем корпусе эти слои соединяются между собой. Такая методика позволяет заметно сократить вес «планок» и занимаемое ими место. В итоге такие модули получаются в виде трехмерных микросборок, включающих определенное количество кристаллов, которое напрямую влияет на объем памяти модуля. Они могут быть следующими:

Информационная емкость 2-80 Мб при организация памяти 8-40 бит;

Информационная емкость 64-512 Гб при организации памяти 8 бит.

Как уточняется, узлы по обработке получаемых данных прямо на борту спутников, которые будут построены на базе новых модулей, станут в два раза меньше по массе и габаритным размерам. Это будет «легкая, надежная и устойчивая к отказам» электроника, благодаря которой инженеры смогут создавать все более миниатюрные спутники без потери их функциональности. Применяться новые «космические» модули памяти от «Роскосмоса» будут в спутниковых аппаратах «Ямал», «Пиксел-ВР» и «Экспресс-РВ».

Макс Антонов