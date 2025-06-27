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Газета.ru

Военный эксперт: от авиабомб ФАБ нет никакого противоядия

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Российские фугасные авиабомбы
Российские фугасные авиабомбы.
Источник изображения: РИА Новости

Генерал Липовой: ВСУ не в состоянии противостоять российским авиабомбам ФАБ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии противостоять российским фугасным авиабомбам (ФАБ). Даже 500-килограмовому боеприпасу можно противопоставить только одно - молиться, чтобы он промахнулся. Об этом в интервью aif.ru заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Против этого оружия нет противоядия. Наши летчики работают профессионально, с модулями планирования, которые повышают точность попадания. Поэтому эффективного оружия против ФАБ на сегодняшний день не придумано», - сказал эксперт.

Он напомнил, что ФАБы часто используют против заглубленных целей или объектов большой площади.

26 июня Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России нанесли авиаудары по позициям ВСУ.

По данным ведомства, один из ударов был произведен в Днепропетровской области - туда сбросили авиационную бомбу ФАБ-1500 с модулем планирования и коррекции. Целью был укрепленный пункт временного размещения украинских военных.

Кроме того, в районе населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР) российская авиация нанесла еще два удара. Там использовали три авиабомбы ФАБ-500 с аналогичным модулем коррекции - по пункту временной дислокации одного из подразделений ВСУ.

Ранее ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР.


Вячеслав Душин

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Страны
Россия
Украина
Продукция
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
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